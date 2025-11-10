TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu temiz bir geleceğe taşımak amacıyla devlet kurumlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu ve bu isimlerden 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. 27 Ekim’de yapılan bu açıklamanın ardından, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen hakemlerin isimleri duyurulmuştu. Son olarak TFF, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuları da PFDK’ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler şu şekilde:

Bursaspor

Emrehan Gedikli, Enes Kaya ve Sefa Narin

Sultan Su İnegölspor

Ruhan Arda Aksoy, Yücel Candemir, Mete Sevinç, Emre Şeker

İnegöl Kafkas Spor Kulübü

Furkan Aktan, Kürşat Babamoğlu, Hasan Bekil, Batu Boğa, Berkay Caymaz, Emirhan Emir, Tahsin Hacımustafaoğlu, Fikret Sevilgen, Şoner Şabay, Fatih Daşdelen, Oğuzhan Yıldırım

Ayrıca 2. Ligde mücadele eden Karacabey Belediyespor A.Ş. ile 3. Ligde mücadele eden Bursa Nilüfer Futbol, Bursa Yıldırımspor ve Kestel Çilek Spor kulübü futbolcuları da bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

1024 Futbolcu Sevk Edildi

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.



1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.



TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.



Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.