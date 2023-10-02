İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından, İstanbul İNTERMOB Mobilya Malzeme Fuarına gezi düzenlendi. Düzenlenen geziye 40 kişi katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Özcan Ayhan, “Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörlerinin en son modellerinin yanı sıra mobilya yan sanayi firmalarının ürün ve hizmetlerini sergilendiği Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı 30 Eylül - 3 Ekim 2023 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Fuardan oda üyelerimizin de istifade etmesini istedik. Cumartesi sabahı gezide yer alan 40 kişilik heyet ile İstanbul’a hareket ettik. Bilindiği gibi odamız üyelerimiz için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sektör fuarlarına geziler düzenleyerek, bölgesel ve ülke olarak mobilya sektöründe gelinen noktayı, aynı zamanda malzeme ve makine noktasında da gelişmeleri yerinde inceleme imkanı bulmaya çalışıyoruz. Fuar gezimize katılan üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler hem onların fuarı gezmelerini sağladık ayrıca fuara katılan İnegöllü firmalarımızı da ziyaret ettik. Gezi programımıza araç desteği veren Bahri Sevinç Orman Ürünlerine odamız, katılımcılarımız ve gezi heyetinde yer alan esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.