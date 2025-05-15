AK Parti ve CHP grupları arasında yaşanan tartışmalar, zaman zaman sert söylemlere sahne olurken, oturuma ara verilmesine neden oldu.

Toplantıda söz alan AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in halay çekerken görüntülenmesini hatırlattı ve belediyeden çıkarılan işçileri gündeme taşıdı. Bu çıkış üzerine CHP grubundan Emel Duman söz alarak Temiztürk’ün yakın akrabalarının hâlâ belediyede çalıştığını öne sürdü.

Duman’ın bu sözleri ortamın bir anda gerilmesine yol açtı. Tartışmalar büyüyünce Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oturuma ara vermek zorunda kaldı. Mola sonrasında yeniden başlayan oturumda gerilim kaldığı yerden devam etti.

Bozbey’in gerginlik hakkında açıklama yaptığı sırada AK Parti Meclis Üyeleri salona döndü. Bu esnada, Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, salona giren AK Parti Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu’na yönelik “Sen gelme, dışarı çık” ifadelerini kullandı. Bu çıkışa sinirlenen Adiloğlu’nun tepkisiyle meclis bir kez daha karıştı.

Gerilimin tırmanması üzerine bazı meclis üyeleri masaların üzerine çıkarak ortamı yatıştırmaya çalıştı. Toplantı, karşılıklı sert söylemlerin gölgesinde sona erdi.