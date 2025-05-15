Bursa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, mevcut Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i hedef alan Aktaş, hem mali politikaları hem de devam eden projelerle ilgili eleştirilerde bulundu.

Aktaş, Bozbey’in göreve gelir gelmez herhangi bir hesaplama yapmadan su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirime gittiğini hatırlatarak, bu indirimin her ay belediye bütçesinden 100 milyon lira gibi ciddi bir yük oluşturduğunu savundu. Bu uygulamanın BUSKİ’yi zor durumda bıraktığını ifade eden Aktaş, sonrasında Bozbey'in kurumu “muhtaç duruma düştü” şeklinde tanımlamasına tepki gösterdi.

Orhangazi Arıtma Tesisi Projesi’ni de gündeme taşıyan Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle 2022 yılının Şubat ayında inşaatına başlanan projede yüzde 80 oranında ilerleme kaydedildiğini ve bu aşamaya 31 Mart 2024 seçimlerinden önce ulaşıldığını belirtti. Ancak Bozbey’in açılışını gerçekleştirdiği bu projede, önceki yönetimi anmamasını eleştirdi. “Bu projeyi başlatan ve neredeyse tamamlayarak devreden yönetim olarak bir kez bile anılmıyoruz” diyen Aktaş, yapılanların görmezden gelindiğini söyledi.

Paylaşımında Bozbey’in 1. yıl değerlendirme toplantısına da değinen Aktaş, kendisinin dövizle borçlanmakla suçlandığını hatırlattı. Buna rağmen, söz konusu borçla hayata geçirilen projelerin açılışını Bozbey’in yaptığını vurgulayarak, “Bizi eleştirip sonra bizim projelerimizi sahipleniyorsun ama bir teşekkür etmeyi bile çok görüyorsun” ifadesini kullandı.

Aktaş, paylaşımını Bozbey'in belediye yönetiminde ciddi eksiklikler olduğunu belirterek sonlandırdı ve mevcut yönetimin şehre katkı sunmak yerine zarar verdiğini ileri sürdü.