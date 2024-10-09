Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye olarak çok boyutlu enerji dönüşüm stratejisini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, geçiş yakıtı olarak doğalgaz ve enerji dönüşümü için madenler odaklandığımız konular" dedi.

Atlantik Konseyi’nin Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya Enerji Bakanlığı Danışmanı Adrian Bazavan, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matt Bryza Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi A. Mücahid Ören’in katılımıyla gerçekleşti.

Konferansın ilk günkü programında açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nötr karbon ekonomisine geçiş sürecinde uygulanacak stratejileri hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin enerji talebinin her yıl arttığına dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye enerji talebi her yıl artan bir ülke. Son 20 yılda elektrik ve doğalgaz talebimiz 3 katına çıktı. Önümüzdeki dönemde de bu talebin artacağını öngörüyoruz. Kentleşme, elektrikli araçlar, artan nüfus talebi artırıyor. Artan talebi karşılaşmamız gerekiyor. Enerjiyi vatandaşlarımızın güç yetireceği ucuz hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye’nin çok boyutlu olarak enerji dönüşüm stratejisini hayata geçirmeye çalıştığını ifade eden Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı da bitirecek odak konular hakkında bilgi verdi. "Karbonsuzlaşma hedeflerimize başarılı şekilde ulaşmamız için politikalarımızı dijital teknolojilerle birlikte daha duyarlı, daha esnek, daha kapsamlı olması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Bakan Bayraktar, "Bu süreçte Türkiye olarak beş alana odaklandık. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, geçiş yakıtı olarak doğalgaz ve enerji dönüşümü için madenler odaklandığımız konular. Bugün Türkiye olarak kurulu kapasitemizin yarısından fazlasını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci dünyada 11’inci sıradayız. 2053’e kadar yenilenebilir enerjiyi ülkemiz açısından gelişme alanı potansiyeli en yüksek alan olarak görüyoruz. Birçok farklı yöntemlerle yenilenebilir enerjiyi destekledik desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 12 yılı kapsayacak oldukça iddialı bir enerji programımız var. 2035 yılına geldiğimizde şuan için 30 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 90 bin megawatt’a çıkarmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Nükleer enerjiyi enerji portföyümüze katmamız gerekiyor"

Nükleer enerji alanında yapılan projelerden de bahseden Bakan Bayraktar, "Mersin Akkuyu’da 4 tane nükleer reaktörü aynı anda inşa ediyoruz. Bu şantiye dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi. Burada ilk reaktörde ilerleme yüzde 90’ı aştı. 2025 yılında buradan karbonsuz ilk elektriği üreteceğiz. 2028’e kadar kalan diğer 3 reaktörü de devreye almayı hedefliyoruz. Bu sayede Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu bu santrallerden karşılayacağız. Yine bu sayede yılda yaklaşık 35 milyon tonluk bir karbon emisyonundan sakınmış olacak. Akkuyu hedeflediğimiz tek proje değil. Türkiye’nin 2050 yılında 20 bin megawatt’lık toplam bir nükleer enerji kapasitesine de ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"2040 yılına kadar Türkiye’nin 46 milyar dolar enerji tasarrufu sağlanmış olacak"

2017 yılında uygulamaya koyulan birincil ulusal enerji verimliliği eylem planı ile 2017-2023 yılları arasında yaklaşık yüzde 14 primal enerji tüketiminin azaltıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Bu eylem planı uygulama döneminde kamu ve özel sektör ile yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Bu sayede 70 milyon ton karbon emisyonunu azaltmış olduk. Önümüzdeki dönemde özel sektör ile birlikte yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bütün bunlarla beraber enerji yoğunluğumuzu düşüreceğiz. Enerji tüketimimiz yüzde 16 aşağı gelmiş olacak. Bu sayede 100 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltmış olacağız. 2040 yılına kadar Türkiye’nin 46 milyar dolar enerji tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.

"Doğalgazda 8 yıl öncesine göre gazlaştırma kapasitemizi 5 kat artırdık"

Doğalgazın yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için önemli bir vazife gördüğünü söyleyen Bayraktar, "Şehirlerimizin daha kaliteli havaya sahip olması içinde doğalgazın önemi var. Türkiye olarak 50 milyar metreküpü aşan tüketimle Avrupa’nın 4’üncü büyük doğalgaz piyasasıyız. Doğalgazda arz güvenliğimizi tesis etmek için çeşitlendirmeyi sağlamak için gazlaştırma kapasitemizi artırdık, 8 yıl öncesine göre gazlaştırma kapasitemizi 5 kat artırdık. Yer altı depolama kapasitelerimizi artırdık. Uluslararası boru hattı projeleri dahil olmak üzere çok önemli yatırımlar yaptık. Bu sayede Türkiye yıllık tükettiği doğalgazın en az yarısını LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) olarak alabilecek kabiliyete kavuştu" dedi.

"Şu anda 2.6 milyon hanenin doğalgazını artık kendimiz üretiyoruz"

Doğalgaz arama ve üretim tarafında yapılan faaliyetlerden de bahseden Bakan Bayraktar, "2020 yılında Karadeniz’de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. 2020 pandemi yılında dünyada denizlerdeki en büyük keşfiydi bu. Şuanda 2.6 milyon hanenin doğalgazını artık kendimiz üretiyoruz. Karadeniz’de Sakarya Gaz sahasındaki üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp günlük üretime ve son dönemde ülkemize getirdiğimiz yüzer üretim platformlarıyla 2026 yılı içerisinde 20 milyon metreküp günlük üretime kavuşmayı hedefliyoruz. Bu sayede Türkiye yıllık 7 buçuk milyar metreküplük üretimi gerçekleştirmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir enerji geleceğine sahip olma konusunda kararlıyız"

Önümüzdeki dönemde odaklanılacak konulardan bir tanesi de iletim altyapısı olacağını ifade eden Bakan Bayraktar, "Şu anda enerji borsası olarak kurduğumuz EPİAŞ’ın biraz daha farklı alanlarda kapsamını genişletmeyi amaçlıyoruz. Özellikle emisyon ticaretinde karbonu fiyatlayan bir ülke haline gelmeyi de hedefliyoruz. Enerji dönüşümü ve enerji güvenliği çalışmalarının işbirliği içerisinde birlikte sürdürülmesi önem arz etmektedir, başarıya ulaşmak için buna ihtiyacımız var. Türkiye olarak herkes için daha iyi daha temiz daha sürdürülebilir enerji geleceğine sahip olma konusunda kararlıyız" dedi.