Otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sanayi firması HABAŞ'ın yerli araç projesinde sona yaklaştığı öğrenildi. Firmanın yıl sonuna kadar ilk binek aracını kamuoyuna tanıtmaya hazırlandığı aktarıldı.

Ekonomim'in haberine göre HABAŞ'ın geliştirdiği araç, Togg'un ardından Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olacak.

İKİ MODEL ÜRETİLECEK

Firmanın ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı model üzerinde çalıştığı öğrenildi. Araçlarda hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneğinin bulunmasının planlandığı kaydedildi. Projenin en dikkat çeken noktalarından biri ise araçların tasarımında görev alan isim oldu.

ÜNLÜ TASARIMCI FRANK STEPHENSON İLE ÇALIŞILIYOR

HABAŞ'ın yeni otomobil projesinde, BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyanın önde gelen otomotiv markalarıyla çalışmış ünlü tasarımcı Frank Stephenson'ın görev aldığı belirtildi. Stephenson'ın resmi internet sitesinde de isim belirtilmeden, yeni bir Türk otomotiv markasının tasarım sorumluluğunu üstlendiğinin ifade edildiği kaydedildi.

Proje tanımına göre tasarım çalışmalarının yalnızca aracın dış görünümüyle sınırlı olmadığı, yeni marka için tasarım dilinin oluşturulmasından 3D modellemeye, yüzey geliştirmeden kil model çalışmalarına ve mühendislik desteğine kadar tüm sürecin Stephenson'ın ekibi tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında sedan, crossover, SUV ve hafif ticari araç segmentlerinin de gündeme alındığı kaydediliyor.

ÜNLÜ TASARIMCININ TÜRKİYE BAĞLANTISI

Ünlü tasarımcı Frank Stephenson'ın Türkiye ile özel bir bağlantısının da bulunduğu belirtilirken, 1959 yılında Fas'ta doğan Amerikalı tasarımcının çocukluk döneminin bir bölümünü İstanbul'da geçirdiği, babasının işi nedeniyle 11-16 yaşları arasında Türkiye'de yaşadığı, burada eğitim gördüğü ve Türkçe öğrendiği öğrenildi.

Daha sonra ailesiyle Madrid'e giden Stephenson, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde otomotiv dünyasının önde gelen tasarımcılarından biri haline geldi. BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarda görev yapan Stephenson, özellikle ikonik spor otomobiller ve premium modellerin tasarımlarına yaptığı katkılarla tanınıyor.

HABAŞ'ın söz konusu binek araç projesinin iki modelle başlaması bekleniyor. Şirketin hazırladığı ilk modellerin sedan ve crossover olacağı, yakıt seçeneklerinde ise farklı kullanıcı gruplarına hitap edecek benzinli, hibrit ve plug-in hibrit olmak üzere üç alternatif sunulacağı aktarıldı.

Bu tercihin, HABAŞ'ın tamamen elektrikli araç yerine ilk aşamada daha geniş bir motor seçeneği yelpazesiyle pazara girmeyi planladığını gösterdiği kaydedildi. Şirketin ilerleyen süreçte elektrikli modeller geliştirip geliştirmeyeceği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ESKİ HONDA FABRİKASI KULLANILACAK

Öte yandan firma yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalara göre, ticari ve binek araç üretimi için yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım planlandığı, binek araç üretiminde Gebze'deki eski Honda fabrikasının kullanılacağı ve HABAŞ'ın burada yıllık araç üretim kapasitesini 75 bin adede çıkarmayı hedeflediği öğrenildi.

Honda, Gebze'de 24 yıl boyunca Civic Sedan üretmiş ve 2021 yılında Türkiye'deki üretim faaliyetlerini sona erdirmişti. Aynı dönemde fabrika HABAŞ tarafından satın alınmıştı.

Firmanın otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması durumunda, Türkiye'de Togg'un ardından yüzde 100 yerli sermayeyle üretilen yeni bir binek otomobil markasının daha otomotiv sektöründe yerini alacağı aktarıldı.