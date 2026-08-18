Türkiye siyasetindeki hareketlilik sürüyor. Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı siyaset arenasında anketler de yakından takip ediliyor. Son olarak Asal Araştırma'nın seçim anketi kamuoyu ile paylaşıldı.

AK PARTİ FARKI CİDDİ ŞEKİLDE AÇTI

Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekti.

YENİ PARTİ 12.2 PUAN GERİDE

Ankete göre katılımcıların yüzde 33.4'ü tercihlerini AK Parti'den yana kullandı. AK Parti'yi takip eden parti ise dengeleri değiştiren Yeni Parti oldu. Özgür Özel ve beraberindekilerin CHP'den ayrılarak kurdukları Yeni Parti yüzde 21.2 ile ikinci sırada yer alıyor.

CHP 4'ÜNCÜ, MHP İSE 5'İNCİ SIRADA

DEM Parti ise yüzde 9.5 oy oranı ile üçüncü sırada bulunuyor. 4'üncü ve 5'inci sıradaki sonuçlar da oldukça dikkat çekici.

Yeni Parti'nin kurulmasıyla ciddi oy kaybeden CHP'nin son durumu merak konusu olmuştu. CHP yüzde 9.5'lik oy oranı ile anketin dördüncü sırasında yer aldı. CHP'yi ise MHP takip etti. MHP'nin oy oranı yüzde 8.5 oldu.

İYİ Parti yüzde 4.6 ile altıncı, Zafer Partisi ise yüzde 3.3 ile yedinci sırada kendisine yer buldu. Anahtar Parti'nin oy oranı ise yüzde 2.7 oldu.

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.5, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1.5 oy oranına sahip. Diğer partilerin toplamı ise yüzde 3.6 olarak kayıtlara geçti.