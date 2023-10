Bir dizi program için Bursa’ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirdiği güvenlik toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bursa’da 120 günde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında rakamlar veren Yerlikaya, suçluların enselerinde olacaklarına vurgu yaparken, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelenin de süreceği mesajını verdi.



“Bursa’da 120 günde 114 terör operasyonu”

“Bursa’da 4 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında son 120 günde polis ve jandarmamızın gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili kısa bilgileri paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, "Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Terör ve işbirlikçilerle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle halkımızın huzuruna kast edenlerle mücadelemiz yılın 365 günü gece gündüz devam. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile 40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kast eden terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız bir şekilde devam ediyor. Terörle mücadele de tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürmektir. Bu dönemde Bursa’da bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik 114 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi, 163 şüpheli gözaltına alınırken, bunlarda 24 tanesi tutuklandı, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.



“Bursa’da 3 mafya tipi organize suç örgütü çökertildi”

Öncelikli hedeflerden bir tanesinin de organize suç örgütlerini çökertmek olduğunu dile getiren Yerlikaya, “81 ilimizin tamamında organize suç örgütlerinden, sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonları düzenliyoruz. Bursa'da son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 19 operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 42’si tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 mafya tipi organize suç örgütü hamdolsun çökertildi” diye konuştu.



“Terörist neyse zehir taciri de odur”

“Bizim için terörist ne ise zehir taciri de odur” diyen Bakan Yerlikaya, “Terör örgütleri ve işbirlikçilerine finansal kaynak sağlayan başta gençlerimiz olmak üzere, toplumumuzu zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Aynı dönemde Bursa'mızda zehir tacirlerine yönelik 3 bin 11 operasyon düzenledik. 3 bin 462 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 445’i tutuklandı. 143’ü hakkında adli kontrol kararı verildi” ifadelerini kullandı.



“Bursa’da toplam 225 bin 114 düzenli göçmen var”

Çağın en önemli küresel sorunlarının başında düzensiz göçün geldiğine dikkat çeken Yerlikaya, “Bursa'da düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum. Geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 170 bin 171, ikamet izni ile kalanların sayısı 52 bin 17, uluslararası koruma çerçevesinde kalanların sayısı 2 bin 396. Toplam Bursa'mızda 225 bin 114 düzenli göçmen bulunuyor. Israrla belirttiğimiz, her zaman söylediğimiz gibi bizim mücadelemizin odağında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri bulunuyor. Bu amaçla son 120 günde ilimizde 13 operasyon düzenledik ve bu operasyonlarda 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakaladık. 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Arkadaşlarımıza bugünkü 3 saati aşkın toplantıda hem emniyetimizden, hem jandarmamızdan göçmen organizatörlerin nefesini kesme sözü aldık. Ve dosyalarını öyle bir şekilde hazırlayıp savcılarımıza verecekler ki çıkarıldıkları mahkemede tamamı bu işi yapamaz hale gelip hapishaneyi görecekler. Aynı dönemde 916 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlar da deport edildi” ifadelerini kullandı.



“Sanal devriyeler 7/24 görevlerinin başında”

Kara Vatan ve Mavi Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da suç odaklarıyla mücadele ettiklerini dile getiren Yerlikaya, “Hiç şüpheniz olmasın sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Son 120 günde Bursa'da 17 bin 423 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapmışız. Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, çocuk istismarına yönelik düzenlenen 9 operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 3’ü tutuklandı. Bursa'da da Siber Suçlar Şubemiz, Karargahta Bakanlığımızda da Siber Suçlar Dairemiz her yerde tüm sosyal medya mercilerinde, paylaşımlarında bu hususiyete dikkat ediyor” dedi.



“Her 100 olayın 87’si aydınlatıldı”

Üzerinde durulan bir diğer konunun da kaçakçılık suçları olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Yerlikaya, “Kadim esnaf kültürüne sahip. Alın teriyle ticaret yapan, ülkemiz için katma değer üreten, vergisini veren vatandaşlarımızın haklarını korumak için son120 günde, Bursa'mızda, 132 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 230 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 22 tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz İçişleri ailesi olarak, halkımızın, huzur ve güvenliği için, suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyoruz. Yine son 120 günde Bursa'mızda kişilere, mal varlığına, millete, devlete, topluma karşı işlenen suçlarda ve takibi gereken olaylarda aydınlatma oranımız yüzde 86,9. Yani her 100 olayın 87’sini arkadaşlarımız hamdolsun aydınlatmışlar. Suçun işlenmesini önlemek için sahaya iyi basacağız, basıyoruz. Asayiş suçlarında her 10 olayın yaklaşık yüzde 9’u aydınlatılıyor. Biz buna da razı değiliz. Hep birlikte Bursa'mıza söz veriyoruz. Hem olayların sayısını düşürmek, önleyici hizmetimizi daha verimli yapmak ama hem de Allah'ın izniyle aydınlatıp adalete teslim etme başarımızı da hiç yetinmiyoruz, en yüksek oran neyse milletimiz ona deyip bu noktada gayret gösteriyoruz” dedi.



“Toplam 12 bin 370 şahıs yakalandı”

Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

“Güvenlik güçlerimizce yine Bursa’da son 120 günde yakalama kararı olan 2 bin 956, ifade almaya yönelik yakalaması olan 9 bin 414 olmak üzere toplam 12 bin 370 şahıs yakalanmış, adalete teslim edilmiştir. Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen ifadeye çağırılıyorsanız gidin ve ifadenizi verin. Hapis kararıyla yakalama; asıl üstünde durduğumuz nokta o.”



“Biz devlet, millet olarak çok güçlüyüz”

“Biz devlet olarak, millet olarak çok güçlüyüz. Suç odaklarından, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, göçmen organizatörlerinden, çetelerden çok güçlüyüz” diyerek sözlerini sürdüren Yerlikaya, “Huzurumuzu bozan, sesleri çok çıkan bütün bu yapılara karşı amansız mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bize güç veren aziz milletimizin destekleri ve dualarıdır. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Onların duaları, destekleri bizimle var oldukça Allah'ın izniyle bunların hakkından geliriz. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için verilen bu mücadelemizde milletimizin her bir ferdiyle 7’den 70’e bir ve beraber olarak vereceğimiz bir mücadeledir. Bunu görüyoruz ve topyekun bir mücadeleden bahsediyoruz. Kötülerle mücadelede, suçlarla mücadelede küçüğünden büyüğüne fark etmez. Mahallemizde, sokağımızda kim bizim huzurumuzu kaçırıyorsa, eskilerin tabiriyle ‘Kim bizim ağzımızın tadını bozuyorsa’ buradan Bursalı hemşehrilerim özellikle rica ediyorum. Biz size bir telefon kadar yakınız. 112’yi arayın. Daha sonra onun takipçisi olun. Benim polisim, benim jandarmam, sahil güvenliğim o sese karşılık nasıl bir harekete gelecek. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bizim güvenlik güçlerimizin giremeyeceği hiçbir sokak yok. Biz her yerdeyiz. Her yerde varız. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Onların altına yazılan yorumları gönderilen mesajları da arkadaşlarımız her birini sabırla ve titizlikle okuyor. İhbar olarak kabul ediyor ve kayıt alıyoruz. Suç ve suç odaklarıyla mücadelede milletimizle sürekli irtibat halindeyiz. Birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle göreceksiniz, birlikte kazanacağız” dedi.