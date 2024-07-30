Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan Kolosal Zeus Başı'nın gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu mermer başın, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olarak kabul edilen Zeus'un ihtişamını gözler önüne serdiğini belirtti.

Eserin, saç ve sakaldaki detaylı işçiliğiyle dikkat çektiğini vurgulayan Ersoy, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.