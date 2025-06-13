Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve diğer yetkililerle bir araya gelerek saldırı sonrası gelişmeleri ve olası etkileri değerlendirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini ve ilgili kurumların olası senaryolara karşı tüm tedbirleri Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda aldığını vurguladı.

Fidan, saldırıların ardından İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi ülkelerle yakın temas halinde olduklarını söyledi. Gazze’de devam eden insanlık dramı, Lübnan’daki istikrarsızlık, Suriye’ye yönelik girişimler ve son olarak İran’a karşı başlatılan saldırıların İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinin parçaları olduğunu ifade eden Fidan, İsrail’in bu politikalarından derhal vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi. Artan bölgesel gerginliğin, Gazze’de yaşanan trajediyi gölgede bırakmaması gerektiğini belirtti.

Nükleer anlaşmazlık konusuna da değinen Fidan, ABD Başkanı Trump döneminde başlatılan nükleer müzakere sürecinin ilerletilmesinin, yaşanan ihtilafların çözümü için tek yöntem olduğunu söyledi. Diplomasiye vurgu yapan Fidan, savaşın tek alternatifinin diplomasi olduğunu kaydetti.