İsrail’in İran’a düzenlediği saldırı, günün en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Bu olayın ardından piyasalarda jeopolitik risk algısı hızla arttı ve petrol, altın ile borsa tarafında sert dalgalanmalar yaşandı. İlk saatlerdeki sert fiyatlamalar akşam saatlerine doğru yerini daha sakin bir seyre bıraktı. BİST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.065 seviyesini gördükten sonra toparlanarak 9.311 puandan kapanış yaptı. Petrol fiyatı gün içinde 78,45 dolara kadar yükseldikten sonra 73,50 dolara geriledi. Ons altın ise 3.447 dolardan dönüş yaparak 3.427 dolara kadar çekildi.

Haftalık bazda bakıldığında, yatırım araçlarında belirgin değişimler yaşandı. Dolar 39,42 TL ile %0,63 değer kazandı. Euro %1,89 yükselerek 45,56 TL oldu. Gram altın %3,90’lık artışla 4.340 TL’ye çıktı. Borsa tarafında ise BİST 100 endeksi haftayı %1,87 kayıpla tamamladı. Para piyasası fonları %0,37, borçlanma araçları fonları ise %0,52 getiri sağladı. Ons altın bu hafta %3,55 prim yaptı. Dolardaki zayıf seyir, altına olan talebi desteklemeyi sürdürdü. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, petrol piyasasında arz endişelerini gündeme getirdi. Brent petrol haftayı %10,50 primle kapattı. Bu oran, son 32 ayın en yüksek haftalık artışı olarak kaydedildi. Petrol en son Ekim 2022’nin ilk haftasında %15,29 yükselmişti.