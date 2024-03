Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı Kreşi açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa’nın 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ile gerçek belediyecilikle yola devam edeceğini söyledi.

Projesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan binanın taban alanı 940 metrekare olup iki katlı olarak toplam bin 653 metrekare alana sahip ‘Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı Kreşi’ açılışı Bakan Göktaş’ın katılımıyla yapıldı. Giriş katı ana kucağı, 1. katı ise Aile Destek Merkezi ve BUSMEK olarak hizmet verecek şekilde projelendirilen binanın giriş katında ana kucağı bölümünde 6 adet sınıf, idari birimler, mutfak, 400 metrekare açık çocuk oyun alanı bulunmaktadır. 1. katta 6 adet kurs ve atölye amaçlı çalışma sınıfı, 1 diyetisyen ve 1 psikolog odası ile idari ofis yer almaktadır. Açılışta konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Bugün Bakanlık olarak, bütün çalışmalarımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sürdürüyoruz. ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Türkiye’ ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Yürüttüğümüz her çalışmada ülkemizin en güçlü kalesi olan aileyi her türlü tehlikeye karşı korumak öncelikli hedefimizdir. Aile ve toplum refahı için atılan her adım inanıyorum ki, daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda, 85 milyon vatandaşımıza götürdüğümüz her hizmette yerel yönetimlerimizi en kıymetli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz” diye konuştu.

"Bu yatırımlar 22 yıldır AK Parti belediyeciliğinin somut göstergesi"

Türkiye geneline yaygınlaştırılacak 0-3 yaş arası çocuklar için Mahalle Odaklı Kreş Modelini çok önemsediklerini belirten Bakan Göktaş, “Bu modelle, kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz aile destek merkezi ve kreşimizi ise bu hedefimiz doğrultusunda atılan güzel bir adım olarak görüyoruz. Bu anlamda böylesi kıymetli bir kuruluşun hayat bulmasında başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı Kreşi, AK Parti’nin 22 yıldır milletimize sunduğu hizmet belediyeciliğinin, gerçek belediyeciliğin somut bir göstergesidir. Yunuseli Aile Destek Merkezi’miz açtığı kurslarla bilişim teknolojileri, giyim, el sanatları, yabancı dil ve kişisel gelişim alanlarında vatandaşlarımıza destek olacak. Ücretsiz hizmet verecek olan Ana Kucağı Kreşi ise ailelerin çocuklarını güvenle bırakacakları bir eğitim yuvası olacak. Çocuklarımızın paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte çalışmayı öğrenecekleri bu kreşte, aynı zamanda yaşadıkları şehrin kültürel ve manevi değerlerini öğrenerek büyüyecekler” dedi.

"1 Nisan Türkiye’nin dört bir yanında böylesi kuruluşları yaygınlaştırmak için bakanlık olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, “22 yıldır AK Parti belediyeciliğiyle, 81 ilimizi daha yaşanabilir, dirençli ve huzurlu şehirler haline getirdik. Türkiye’nin dört bir yanını büyük eserlerle ve dev yatırımlarla donattık. Belediyelerimiz şehirlerin altyapı ihtiyaçlarını giderirken sosyal politikaları da ihmal etmedi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezlerle AK Parti, yerelde eser siyasetinde, hizmet siyasetinde önemli başarılara imza attı. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Yaklaşık iki hafta sonra hepimiz sandıklara gideceğiz. Bursa’da 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakımızla büyük bir zafere imza atacağız. Büyük bir samimiyetle Bursa’ya hizmet eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte eser siyasetimize, hizmet siyasetimize ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Biz de bakanlık olarak, başkanlarımızın her daim yanında olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakıyla birlikte Türkiye Yüzyılı’nda Bursa’yı her alanda güçlü bir şehir haline getirmek için çalışacağız. İnşallah, 1 Nisan sabahı, inşallah Bursa, gerçek belediyecilikle yola devam diyecek. Vizyoner belediyecilikle, vizyon sahibi başkanına Bursa sahip çıkacak. Çok daha güzel yatırımlara birlikte imza atacağız” dedi.

Bugün 32’nci ana kucağını hizmete açtıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Devletimiz bu manada önemli çalışmalar yapıyor. Özel sektörün bu manada çalışmaları da var. Ancak buna ulaşamayanların ihtiyacını gördüğümüz için, 32 farklı noktada açmak nasip oldu. 4 bin tane çocuğumuzu buralarda eğitimden geçiriyoruz. Bu çalışmaya 0-3 yaş aralığındaki çocuklarımıza da hizmet vermek istiyoruz. Çocuklar için okul öncesi eğitim çok önemli. Bir çocuk oluşumunun gelişimi 7 yaşına kadar tamamladığını biliyoruz. Ailelerden yaptığımız hizmetle ilgili memnuniyeti duymak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Bakan Göktaş daha sonra ana kucağındaki çocuklarla bir araya geldi.