Zengin, "Anne babalar, çocukları için her zaman en iyisini ister. En iyi öğretmen, en iyi bina, en iyi başarı oranı… Bu dilek yüreğimizde çok değerlidir. Ancak bu arayış, çoğu zaman “en iyi okul” kavramını yalnızca fiziksel imkânlarla, sınav başarılarıyla, uzaklardaki “ünlü” okullarla sınırlandırmamıza neden olur. Oysa bilimsel veriler bize gösteriyor ki: Çocuk için en iyi okul, evine en yakın olandır." dedi.

Zengin, Dünya Bankası ve OECD araştırmalarına işaret ederek, evine yakın okula giden öğrencilerin akademik başarılarının arttığını, devamsızlık oranlarının düştüğünü ve okul aidiyetinin güçlendiğini vurguladı. Ayrıca, American Academy of Pediatrics’in 2016 tarihli raporunda uzun servis sürelerinin çocuklarda uykusuzluk, dikkat eksikliği ve davranış sorunlarına yol açtığına dikkat çekti.

Türkiye’de yapılan saha araştırmaları da mahalle okullarının, öğrenci, veli ve öğretmen iletişimi açısından çok daha sağlıklı ve verimli ortamlar sunduğunu ortaya koyuyor. Eğitim sosyologlarının çocukların kendi yaşadıkları çevrede okula gitmelerinin sosyal becerilerini ve özgüvenlerini artırdığını, ailelerin eğitim sürecine katılımını kolaylaştırdığını belirttiğini aktaran Zengin, "Evine yakın okula giden bir çocuk: Tanıdığı yollarda yürüyerek okula gitmenin verdiği güvenle güne başlar. Ailesiyle geçirdiği zaman artar; sabah kahvaltısı, akşam sohbeti, birlikte geçirilen anlar daha sağlıklı bir ruhsal gelişim sağlar. Arkadaşlıkları kalıcı olur, mahalle bağları kuvvetlenir, sosyal dayanışma gelişir." ifadelerini kullandı.

İlçe genelindeki okulların nitelikli öğretmen kadrosu, çağdaş müfredat uygulamaları ve sosyal etkinliklerle güçlü bir eğitim ortamı sunduğunu belirten Zengin, velilere şu çağrıda bulundu:

"2025–2026 eğitim öğretim yılı tercih sürecinde; okul seçiminizi yaparken sadece fiziksel şartlara değil, çocuğunuzun huzuruna, güvenliğine ve çevresel bağlarına da önem verin. Çünkü bir çocuğun gelişimi yalnızca akademik başarıyla değil, mutlu bir çocuklukla mümkündür."

Zengin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“En iyi okul, çocuğunuzun sabah güler yüzle gittiği, akşam mutlu döndüğü; öğretmenini tanıdığı, arkadaşını sevdiği; sizin kapısını çalmaktan çekinmediğiniz okuldur.”

Ve çoğu zaman, o okul evinize en yakın olandır."