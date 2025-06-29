Olay saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Sürücü Deniz E.(21) yönetimindeki otomobil iddiaya göre park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın hemen ardından sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Çarpma sırasında uzaklaşan sürücünün aracının plakası olay yerinde düştü. Olay yerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, düşen plakanın sahibini arayarak olay yerine davet etti. Olay yerine gelen Sürücü ile araçları zarar gören sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sürücüler arasında çıkan kavgaya yakınları da katıldı. Polis ekipleri şahısları ayırmakta zorluk çekince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan Süreyya G.(44), Ferdi G.(23), Halil G.(25), Oğuzhan G.(24) ile çarpan aracın sürücüsü Deniz E.(21) ile ağabeyi Oğuzhan E.(24)'yi etkisiz hale getirdiler. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT