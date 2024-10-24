Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ’ın SAHA EXPO’daki standına gerçekleştirilen taziye ziyaretinde konuştu. Bakan Güler, terör hedeflerinin yerle bir edildiğine dikkat çekerek, "Acımız büyük ama evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ’ın SAHA EXPO’daki standını ziyaret etti.

Taziye ziyaretinde konuşan Bakan Yaşar Güler, terör hedeflerinin yerle bir edildiğine dikkat çekerek, şerefsizce gerçekleştirilen saldırıyı lanetlerken, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, şehitlerin kıymetli ailelerine ve asil millete de başsağlığı diledi.

"Acımız büyük" diyen Bakan Güler, "Evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük, irademiz ve kararlığımız ise tamdır. Bu hain saldırı, aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi yerli-millî savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir" dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ’ın SAHA EXPO’daki standına gerçekleştirilen taziye ziyaretinde konuştu. Bakan Yaşar Güler, terör hedeflerinin yerle bir edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:ACIMIZ BÜYÜK AMA EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALMAK… pic.twitter.com/15kNLOPraB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2024

TÜRKİYE HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEDİ, EĞMEYECEK

TUSAŞ tesislerinde başta millî muharip uçağımız KAAN olmak üzere; Hürjet, Hürkuş, Aksungur ve Anka İHA’larımız gibi birbirinden değerli ve kritik projeler yürütülmekte, savunma sanayimizin göz bebeği sistemler üretildiğine dikkati çeken Bakan Güler, "Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz" dedi.

Türkiye'nin asla hiçbir tehdide boyun eğmediği ve eğmeyeceğini söyleyen Bakan Güler, "Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Savunma sanayinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. TUSAŞ’ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Sizlerin ve savunma sanayimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanındayız" diye konuştu.

OPERASYONLARIMIZ KARARLI VE TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük bir başarıyla hava harekâtı icra ettiğini belirten Bakan Güler, 29’u Irak ve 18’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 47 terör hedefi tam isabetle imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiğini söyledi.

Operasyonların kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Bakan Güler, "PKK/PYD-YPG başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır" dedi.