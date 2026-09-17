EYT düzenlemesinin ardından emeklilik hakkını yalnızca bir gün farkla kaçıran çok sayıda vatandaş, yıllarca daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Bu durum, kademeli emeklilik talebini yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline getirdi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu’nun “büyük bir adaletsizlik” olarak nitelendirdiği sorunun çözümü için Ankara’da temaslar sürdürdü. Daha önce 63 kez sonuç alamayan heyetin, 64’üncü randevu talebinde bakan yardımcısıyla görüşmesi ise kademeli emeklilik bekleyenler açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Yeniçağ Gazetesi'ne yaptığı açıklamada kademeli emekliliğin çıkacağını tahmin ettikleri tarihi açıkladı.

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Ankara’da yapılan görüşmeden olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını belirterek, daha önce AK Parti Genel Merkezi’nde Hayati Yazıcı’nın da yaşanan adaletsizliğin farkında olduğunu ve kendilerine destek verdiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın da konuyu yakından bildiğini ifade eden Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da meseleye vakıf olduğunun kendilerine aktarıldığını dile getirdi. Uğurlu, amaçlarının artık bilinen bu sorun için somut bir çözüm iradesi ortaya konulması olduğunu vurguladı.

Görüşmeye kendi e-Devlet çıktısı ve 9 bin 945 günlük prim dökümüyle gittiğini anlatan Uğurlu, “Buraya kademeli emekliliği anlatmaya gelmedim, mağduriyetin bizzat kendisini getirdim” diyerek prim belgesini yetkililerin önüne koyduğunu söyledi. İşe giriş tarihinin sorulduğunu ve durumun net şekilde anlaşıldığını belirten Uğurlu, hazırladıkları çalışma dosyasını da teslim ettiklerini, derneğin büyüme hızının ve yürüttükleri mücadelenin yakından takip edildiğinin kendilerine iletildiğini ifade etti.

Uğurlu, görüşmenin ardından “Bu iş olacak” şeklinde kesin bir kanaate varmadıklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkıp prim belgesini doğrudan kendisine göstermek istediğini söylediğinde, kendisine “Sizde bu azim olduktan sonra onu da yaparsınız Mihriban Hanım” yanıtının verildiğini aktardı. Daha önce 63 kez randevu talebinde bulunduklarını ve sonuç alamadıklarını hatırlatan Uğurlu, 2,5 yıldır açılmayan kapıların önce AK Parti Genel Merkezi’nde, ardından 64’üncü başvuruda Çalışma Bakanlığı’nda açılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Buna rağmen kendileri için asıl ölçütün Resmi Gazete olduğunu söyleyen Uğurlu, sürecin kesinleşmeden tamamlanmış gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı. Siyasette verilen olumlu mesajların zaman zaman mağdurları rahatlatmaya veya tepkileri azaltmaya yönelik olabileceğini belirten Uğurlu, bu nedenle “Tamam, bu iş oldu” demediklerini ifade etti.

Kademeli emekliliğin seçim öncesi bir düzenleme olarak gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Uğurlu, geçmiş dönemlerde emeklilik sistemine ilişkin kararların seçim dönemleriyle bağlantılı olarak sık sık değiştirildiğini savundu. Emeklilik sisteminin seçim dönemlerinde en çok tartışılan başlıklardan biri olduğunu belirten Uğurlu, toplumsal mağduriyetlerin oy hesabına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Uğurlu, kendilerinin bir “seçim yatırımı” olarak görülmek istemediklerini, tek bir kişinin bile mağduriyet yaşaması halinde bunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Buna karşın mevcut siyasi sistemde düzenlemelerin çoğu zaman seçim dönemlerine yakın gündeme geldiğini savunan Uğurlu, kademeli emeklilik düzenlemesinin de seçimden önce çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

EMADDER üyelerinin haberlerde yanlışlıkla “emekli” olarak tanımlanmamasını da isteyen Uğurlu, dernek adından dolayı üyelerin emekli sanıldığını ancak halen emekli olmadıklarını söyledi. Örgütlü mücadelenin önemine dikkat çeken Uğurlu, EMADDER çatısı altında birlik ve beraberliğin güçlenmesi halinde yaşanan adaletsizliğin seçimden önce çözüme kavuşacağına inandığını belirtti.