İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, polis teşkilatını ilgilendiren yeni konut müjdesinin ayrıntılarını açıkladı.

Polislere dev konut müjdesi

Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Buradan bir müjde vermek istiyorum. Polsan var malumunuz polis sandığı. Polsan, ev sahibi olmayan polislerimize maliyetine ev yapıp taksitle satış için bir çalışma başlatıyor. İlk etabı pilot olarak Ankara’da uygulamaya başlıyoruz.

Başvurularda evi olmayan, eşi çalışmayan, okul çağında çocuğu olan polislerimize öncelik verilecek. Kısa zaman içinde başka büyükşehirlerimizde de arsa temin sürecini hızla bitirip inşaatlara başlamayı hedefliyoruz. Bu yıl bütçemizi araca değil, polisimizin çatısına ayırdık. Milleti koruyan elin, başını sokacağı huzurlu bir yuvası olacak."

Polislere peş peşe müjde

Mustafa Çiftçi, polislerin barınma imkanlarının artırılması kapsamında İstanbul'da da yeni çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Göreve geldiğinde polis teşkilatı için araç alımlarının yanı sıra lojman imkanlarının da artırılması konusunda taahhütte bulunduğunu belirten Çiftçi, "Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için daha önce araç alımları gerçekleştirildi. 10 yaşından büyük araçların önemli ölçüde yenilendi. Bundan sonraki süreçte kaynakların bir bölümü polis lojmanlarına ayrılacak" dedi.

İstanbul'da polis lojmanı sayısı 5 bine çıkarılacak

İstanbul'da bu kapsamda çalışmaların başladığını belirten Çiftçi, geçtiğimiz günlerde polisler için 1 milyar liralık lojman alımı yapıldığını açıkladı. Kentte polislerin kullanımına sunulabilecek 3 bin 350 lojman bulunduğunu belirten Çiftçi, "İstanbul'da yaklaşık 55 bin polisin görev yapıyor. Mevcut lojmanlardan yararlanan polislerin oranını yaklaşık yüzde 3 seviyesinde. Kısa süre içerisinde İstanbul'daki lojman sayısını 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.