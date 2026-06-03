Kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğu DNA incelemesiyle kesinleşti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, kimlik tespiti Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yapıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, olayın aydınlatılması için çalışma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür edildi.