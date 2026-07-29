CHP İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Zemci Şahin, sosyal medya hesabından kamuoyuna yönelik uzun bir açıklama yayımladı. Partide 28 Mayıs'tan bu yana yaşanan süreci değerlendiren Şahin, temel kaygısının Cumhuriyet Halk Partisi'nin zarar görmemesi, bölünmemesi ve iktidar yürüyüşünün sekteye uğramaması olduğunu söyledi.

Yaşanan sürecin yalnızca kazananlar ve kaybedenler üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirten Şahin, "Kaybeden öncelikle ülkemizin demokrasi mücadelesi ve değişim umudu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Parti örgütlerine de özel bir parantez açan Şahin, her türlü zorluğa rağmen hiçbir kişisel beklenti taşımadan çalışan örgüt emekçilerinin suçlanamayacağını vurgulayarak, onların sadece partisini ve ülkesini seven insanlar olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları veren Şahin, bugün farklı siyasi yapılarda yer alacak isimlerin gelecekte demokrasi mücadelesinde yeniden aynı safta buluşabileceğini ifade etti. Bundan sonraki süreçte kimin haklı ya da haksız olduğunun tartışılmasının fayda sağlamayacağını belirten Şahin, toplumu birleştirecek adımlar atılması gerektiğini söyledi.

CHP üyeliğini sürdüreceğini açıklayan Zemci Şahin, partiden ayrılmayı tercih eden isimlere de saygı duyduğunu belirterek, herkesin kendi vicdanı doğrultusunda karar verdiğini ve bu tercihler nedeniyle kimsenin yargılanmaması gerektiğini ifade etti.

İlçe Başkanlığı görevinden zaten ayrılmayı düşündüğünü kaydeden Şahin, görevden alınmasının bu düşüncesini değiştirmediğini belirterek, Nasreddin Hoca'nın "Düşmesem de inecektim." sözünü hatırlattı.

Bundan sonraki süreçte herhangi bir makam ya da görev beklentisi içinde olmayacağını da açıklayan Şahin, "Görevler geçicidir, dava kalıcıdır. Bugün bir makamda olmayabilirim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak mücadeleme aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

İki dönem boyunca kendisine destek veren yol arkadaşlarına, parti üyelerine, delegelere ve İnegöllülere teşekkür eden Şahin, görev süresi boyunca hiç kimseyi ötekileştirmeden, partinin ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye çalıştığını belirtti.

Açıklamasının sonunda birlikte görev yaptığı arkadaşlarından helallik isteyen Zemci Şahin, "Benim de herkese hakkım helal olsun." diyerek kamuoyuna veda mesajını paylaştı.