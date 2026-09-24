Feci kaza, saat 11.00 sularında Alaşehir’e bağlı Uluderbent Mahallesi Köprübaşı mevkii Kiraz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.K. (29) idaresindeki 45 ANC 487 plakalı belediye çöp toplama kamyonu, cadde üzerindeki çöp konteynerini boşaltmasının hemen ardından yeniden hareket etti. Bu esnada aracın sol kısmından yürümeye çalışan temizlik işçisi Erol Karasulu (20), sürücünün kendisini fark edememesi sonucu kamyonun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ve mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan 112 Acil Servis personelinin yaptığı kontrollerde, talihsiz genç Karasulu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç işçinin vefatı mesai arkadaşlarını yasa boğarken, kamyon sürücüsü D.K. jandarma güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazanın meydana geldiği güzergâhta inceleme yapan güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.