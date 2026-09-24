Olay, yaklaşık 4 ay önce Çarşamba ilçesine bağlı Allı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hac ibadetini yerine getirmek için gün sayan Erol Keskin’in yanına gelen 4 kişi, kendilerini Diyanet personeli olarak tanıttı. Şahıslar, "Hacca gideceğiniz için kurumumuz size özel kargo paketi gönderdi" bahanesiyle yaşlı adama teslim tutanağı adı altında evrak imzalattı. Keskin kutsal topraklara uğurlandıktan yaklaşık 10 gün sonra ailesinin adresine 17 milyon liralık icra tebligatı ulaştı. Belgeyi görünce şoke olan Keskin’in oğlu Murat Keskin, soluğu derhal jandarmada alarak dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.

Amasya'da düzenlenen operasyonla yakalandılar

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı tahkikat başlatan Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların Amasya’da bulunduğunu belirleyen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.O., O.Y., G.Y. ve İ.K., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.

"Babamın 17 milyonluk mülkü vardı, bilinçli ve planlı bir tuzak kuruldu"

Babasının yurt dışına çıkışından yalnızca 10 gün sonra kapılarına 17 milyon liralık senetli icra takibi geldiğini dile getiren oğlu Murat Keskin, olayın organize şekilde kurgulandığını belirterek şunları aktardı:

"Babam kutsal topraklara gitmek üzere hac hazırlığı yapıyordu. Zanlılar babamın hacca gideceğini öğrenip kendisini yaklaşık 1 ay boyunca adım adım takip etmişler. Bir gün yanına yaklaşan 4 kişi, ‘Erol Keskin’i arıyoruz’ diyerek söze giriyor. Kendilerini Diyanet görevlisi olarak tanıtıp ‘Hacca gideceğiniz için başkanlık size kargo yolladı’ diyerek babama bir evrak imzalatmak istemişler. Babam evrakı iş yerinde inceleyip imzalamak istediğini söylemiş ancak şüpheliler imzayı hemen atması gerektiğini, paketi dükkâna bırakacaklarını belirterek acele ettirmişler. Ben durumdan şüphelenip hem Diyanet hem de müftülük kanadında araştırma yaptım; böyle bir kargo uygulamasının bulunmadığını öğrenince dolandırıldığımızı anladım. Babam hac için yurt dışına çıkar çıkmaz 17 milyon liralık icra kâğıdı tebliğ edildi. Vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerimize başvurduk."

Olayın rastlantısal değil, son derece bilinçli yürütüldüğünü vurgulayan Keskin, "Babamın piyasa değeri yaklaşık 17 milyon lira olan bir gayrimenkulü vardı. Belli ki bu mülk araştırılıp planlı bir şekilde bu rakam üzerinden senet hazırlanmış. Bizi tanıyan, mal varlığımızı bilen birilerinin dışarıya bilgi sızdırdığını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.