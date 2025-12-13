Gastro İnegöl'de düzenlenen basın toplantısında yeni yönetimini açıklayan Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkan adayı Özcan Ayhan 170 üyenin 1627'sinin kongrede oy kullanacağını belirterek, "Kıymetli Üyelerimiz, Basın Mensuplarımız, 11 Ocak 2026 Pazar günü 11.00’de De Luxe Balo Salonu’nda yapacağımız kongremiz İnegöl’e hayırlı olsun. 24 kişilik listemiz ile sizlerin karşısındayız. Listelerini açıklayan, açıklayacak arkadaşlarımız da var. Onlar da bizim üyemiz, esnaf kardeşlerimiz. Seçimler biter dostluk kalır. Birbirimizi kırmadan, esnafa, İnegöl’e yakışır bir seçim olmasını diliyorum. Kazanan odamız olsun. Projelerimiz devam ediyor. İMASKOP ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Yeni ortak alımımız olacak. Bu projeye sahip çıkıyoruz ve İnegöl’ün de sahip çıkmasını istiyoruz. Biz İMASKOP’u hiçbir zaman yalnızca bir bina ya da günü kurtarmaya yönelik bir yatırım olarak görmedik. İMASKOP’u, İnegöl mobilya sektörünün önümüzdeki 40–50 yılını taşıyacak bir üretim, eğitim ve gelişim ekosistemi olarak ele aldık. Bu nedenle İMASKOP çatısı altında planlanan tüm yapılar; birer vaat değil, ihtiyaç analizi yapılmış, fizibilitesi düşünülmüş ve sektörümüzün gerçek taleplerine karşılık veren çalışmalardır. Bu vizyon doğrultusunda; Üniversite–sektör entegrasyonu ile tasarım, mühendislik ve üretimi aynı zeminde buluşturmayı, Mesleki eğitim alanları ile nitelikli iş gücünü uygulamalı şekilde yetiştirmeyi, Otel ve sosyal tesislerle sektörümüze yakışır kurumsal bir karşılama altyapısı oluşturmayı, Nitelikli kafe, restoran, banka ve hizmet alanlarıyla üyenin günlük işini kolaylaştıran bir yaşam alanı kurmayı, Konferans ve toplantı alanlarıyla sektörün konuştuğu, tartıştığı ve ürettiği kalıcı merkezler oluşturmayı, Ortak üretim ve AR-GE merkezleriyle tek tek firmaların altından kalkamayacağı prototip, test ve geliştirme süreçlerini mümkün kılmayı hedefledik. Bununla birlikte, yalnızca projelerle değil; sahaya dokunan somut destek mekanizmalarıyla da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda; seminerlerimiz, eğitimlerimiz, meslek okullarına desteklerimiz, üniversiteler ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Yurtiçi yurtdışı fuar gezileri, iş gezileri yapmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde ara verdiğimiz B2B’leri yeniden yapacağız. Odamızın ticari sürece dahil olmadığı online Toplu Satın Alma Platformu ile sünger, kereste, kumaş ve enerji gibi temel girdilerde üyelerimizin maliyetleri düşürülecektir. Meslek Lisesi–Sanayi zorunlu eşleşmesi ile nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek. Biz her dönem söylediğini yapan bir ekibiz. Bu sorumlulukla yolumuza devam ediyoruz. Kamuoyuna ve kıymetli üyelerimize saygıyla duyururuz" dedi.

Başkan adayı Ayhan yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluşuyor;

BAŞKAN: ÖZCAN AYHAN – AYHAN HOME

AHMET GÜDER - TEKNİK GENÇ ODASI

AZİZ ÇEVİK - AVİZYUM

DAVUT ERGÜN - ERGÜN AHŞAP

ERCAN ÇİĞDEM – ERLER TASARIM

ERKAN ER - ESDİVA DESİGN

HALİL NAHSEN - RAVVA HOME

HÜSEYİN ÇAKIR - İNMEGA

HÜSEYİN KÜÇÜK - E.B.C SANDALYE

İBRAHİM TURAN - BEYZA TİCARET

KEMAL KAYA - SOFA BENNA

MEHMET BULUT - MB MOBİLYA

MUHAMMED ENES DİRİCANLI - ENDİMO MOBİLYA

MURAT ESİNER - WESSE KOLTUK

MURAT KARADAYI - LOUIS HOME FURNİTURE

MURAT ŞEN – SADRİ ŞEN LUXURY FURNITURE

MÜCAHİT YAĞMUR - MY ROOM MOBİLYA

ONUR ÇAKIR – İNEGÖL DİZAYN

SEDAT SEYMEN - BELLA DİVANİ

SERCAN YEŞİL - HOMELİZZ SOFA

TALHA EKMEKÇİ - EVİMTARZ MOBİLYA

ÜMİT AYBİL - AYBİL MOBİLYA

YAKUP METE DEMİR - METUZZİ

YUNUS AY - MİMOZA MOBİLYA DIŞ TİCARET