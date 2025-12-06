Kocaeli’de İzmit Belediyesi tarafından mühürlenen binanın CHP tarafından siyasi çalışmalar için kullanılması tepkiye sebep oldu. Binanın mühürlü olmasına rağmen inşaatının tamamlandığını ve CHP’nin seçim ofisine dönüştürüldüğünü ifade eden MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, "3 yıldır hasır altı edilen 900’den fazla kaçak binanın listesini bir gecede basına servis ettiler. Asıl amaç, Eski Hamam Sokak’taki bu binayı bu haberlerin arasında karambole getirmek" dedi.

MHP’li İlker Kazan, yaptığı açıklamada, Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak’ta yer alan binanın imar durumuyla ilgili eleştirilerde bulundu. Söz konusu yapının 2014, 2018 ve 2020 yıllarında iki katlı olduğunu, "basit tadilat" izniyle 3,5 kata çıkarıldığını belirten Kazan, binanın mühürlenmesine rağmen daha sonra kiralanarak CHP’nin seçim ofisi olarak kullanıldığını söyledi.

Kazan, konuyu gündeme getirmelerinin ardından İzmit Belediyesi’nin yıkım kararı aldığını vurgulayarak, "Arkadaki binada hala kiralık yazısı duruyor. Biz bu durumu belediyede ortaya çıkardığımızda ertesi gün alelacele yıkım kararı çıkardılar" dedi.

"Asıl amaç, bu binayı haberlerin arasında karambole getirmek"

İzmit Belediyesi’nin kaçak yapılarla ilgili paylaştığı listeye de değinen Kazan, şunları söyledi:

"1 Ağustos 2023’te bu bina için yıkım kararı çıktığını ve 760 bin TL ceza kesildiğini biz hatırlatınca, 3 yıldır hasır altı edilen 900’den fazla kaçak binanın listesini bir gecede basına servis ettiler. Cezaları kendi arkadaşlarına bile kestiklerini duyurarak sözde tarafsız olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Asıl amaç, Eski Hamam Sokak’taki bu binayı bu haberlerin arasında karambole getirmek."

"Mühürlü bina seçim ofisi olarak kullanıldı"

Binanın seçim ofisi olarak kullanılmadan 7 ay önce mühürlendiğini belirten Kazan, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in meclisteki "Mühürlemişiz ama kırmışlar" savunmasını eleştirerek, "Fatma Hanım mecliste, ’Biz üzerimize düşeni yaptık, mühürlemişiz ama kırmışlar’ diye savunuyor. Oysa bina seçim ofisi olduğunda mühür zaten kırılmış, inşaat çoktan tamamlanmıştı. Bunu bile bile hiçbir işlem yapmadılar" ifadelerini kullandı.

"Küçük yerleri yıkım çıkaran belediye kendi yandaşına dokunmuyor"

Yıkım ihalelerinin düşük bedellerle açılarak katılımın engellendiğini vurgulayan İlker Kazan, "300 bin TL’lik bir yıkımı 200 bin TL’ye ihale ederseniz elbette kimse girmez. Tavuk kümesi kadar küçük yerlere yıkım çıkartan ama kendi yandaşının binasına dokunamayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Kaçak yapıyı yapan kişi Faruk Bostan. Belediyenin ’Tapuya şerh koyduk’ açıklamasına rağmen bina el değiştirildi. Şimdi soruyoruz, bu bina nasıl oldu da tapuda el değiştirdi? Suçu işleyen kişi nasıl cezadan kurtuldu? Bu satış birine zemin mi hazırladı? Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Savcılarımızı göreve çağırıyorum" dedi.

Ne olmuştu?

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak’ta bulunan binanın, basit tadilat izniyle imar mevzuatına aykırı şekilde yükseltildiği iddiaları Kocaeli kamuoyunda tartışma oluşturmuştu. Söz konusu yapının mühürlü olmasına rağmen 31 Mart yerel seçimleri sürecinde aktif olarak kullanıldığı ve mühür kırma yapıldığı öne sürülmüştü.

"Seçim ofisi açmak belediyeden izin alınmasını gerektirmez"

İzmit Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sürekli olarak dile getirilen bina ile ilgili vatandaşın talebi üzerine verilen basit tadilat izni ile süreç başlatılmış, belediye teknik personeli tarafından yapılan kontrollerde çalışmaların basit tadilat kapsamını aştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yapı mühürlenmiş, mühüre rağmen inşaata devam edilmesi sebebiyle mühür fekki (mühür bozma) işlemi uygulanmış ve konu hakkında savcılığa suç duyurusu yapılmıştır. İlgili kurumlara gerekli bildirimler yapılmış, yapı yıkım ihalesi programına alınmıştır" denilmişti.

Ayrıca açıklamada, "Yapının kim tarafından kiralandığı, hangi siyasi parti ya da aday tarafından hangi amaçla kullanıldığı, mevzuat gereği belediyeye bildirilmesi gereken bir konu değildir. Seçim ofisi açmak belediyeden izin alınmasını gerektirmez ve belediye başkanının da bu türden seçim çalışma alanlarını bilmesi beklenen bir idari sorumluluk değildir" ifadeleri kullanılmıştı.