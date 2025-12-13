Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türk sanayisinin önümüzdeki 30 yılına yön verecek bu planın büyük bir titizlikle hazırlandığını vurgulayan Kacır, mevcut organize sanayi bölgelerinin ortalama 11 katı büyüklüğe sahip alanlarda mega endüstriyel bölgeler kurulacağını söyledi.

Bakan Kacır, altyapısı tamamlanmış, sosyal imkanlarla desteklenen, akıllı ve çevre dostu üretim merkezlerinin yatırımcıların kullanımına sunulacağını belirterek, hem yeni kurulacak bölgelerin hem de mevcut organize sanayi bölgelerinin demir yolu ve liman bağlantılarıyla güçlendirileceğini, böylece üreticilere önemli lojistik maliyet avantajları sağlanacağını ifade etti.

Üretim gücü ülke geneline yayılacak

Sanayi Alanları Master Planı ile kurulacak olan sanayi koridorlarındaki ‘Mega Endüstriyel Parklar’ ile sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu’nun dört bir yanına dengeli biçimde yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması, üretim gücünün ülke geneline aktarılmasını amaçlanıyor.