Bugün İnegöl’de hayatını kaybeden ve İnegöl’de toprağa verilen vatandaşlarımızın bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Vefat edenlere Allah’tan (c.c.) rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ile başsağlığı diliyoruz. Peki, bugün İnegöl’de kimler vefat etti? İşte bugün vefat edenler ve defnedilenler…
13 Aralık 2025 Cumartesi İnegöl’de Vefat Edenler
Adı Soyadı: Sadettin Oruç
Baba Adı: Halil
Doğum Yeri: İnegöl
Yaş: 75
Vefat Tarihi: 13.12.2025
Cenazeyle İlgilenen: Sadettin Oruç
Defin Tarihi / Saati: 13.12.2025
Namaz ve Defin Bilgisi: Süle Mh.Camii Öğlen
Mezarlık Bilgisi: SÜLE MAH.MEZ. / SÜLE MAH.
Adı Soyadı: Süheyla Ulu
Baba Adı: Rıza
Doğum Yeri: Muradiye
Yaş: 56
Vefat Tarihi: 13.12.2025
Cenazeyle İlgilenen: Sevim Çelik
Defin Tarihi / Saati: 13.12.2025
Namaz ve Defin Bilgisi: Yiğit Mh.Camii İkindi
Mezarlık Bilgisi: YİĞİTKÖY MAH.MEZ.