Bugün İnegöl’de hayatını kaybeden ve İnegöl’de toprağa verilen vatandaşlarımızın bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Vefat edenlere Allah’tan (c.c.) rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ile başsağlığı diliyoruz. Peki, bugün İnegöl’de kimler vefat etti? İşte bugün vefat edenler ve defnedilenler…

13 Aralık 2025 Cumartesi İnegöl’de Vefat Edenler

Adı Soyadı: Sadettin Oruç

Baba Adı: Halil

Doğum Yeri: İnegöl

Yaş: 75

Vefat Tarihi: 13.12.2025

Cenazeyle İlgilenen: Sadettin Oruç

Defin Tarihi / Saati: 13.12.2025

Namaz ve Defin Bilgisi: Süle Mh.Camii Öğlen

Mezarlık Bilgisi: SÜLE MAH.MEZ. / SÜLE MAH.

Adı Soyadı: Süheyla Ulu

Baba Adı: Rıza

Doğum Yeri: Muradiye

Yaş: 56

Vefat Tarihi: 13.12.2025

Cenazeyle İlgilenen: Sevim Çelik

Defin Tarihi / Saati: 13.12.2025

Namaz ve Defin Bilgisi: Yiğit Mh.Camii İkindi

Mezarlık Bilgisi: YİĞİTKÖY MAH.MEZ.