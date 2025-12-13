Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Hocaköy mahallesinde bahçede mangal yapmak için nacakla odun kesen babasını gören Sadık K.(7) babasının içeriye girmesini fırsat bilerek nacağı eline aldı. Odun kesmek için nacağı havaya kaldıran küçük çocuk nacağı eline vurdu. Sağ elinin baş parmağı kopma noktasına gelen ve kanlar içinde kalan küçük çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ