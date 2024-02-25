Birçok ülkede çalışanların daha verimli olabilmesi için mesai saatlerini düşürecek düzenlemeler gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili Türkiye'de de bir uygulama olup olmayacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısında, çalışma saatlerinin düşürüleceği yönünde yapılan haberlerle ilgili söz konusu iddiaların kendileri dışında çıkan yorum ve haberlerden kaynaklandığını ifade edere şu ifadelere değindi;

''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.''