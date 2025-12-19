Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın alışta 5.947 lira, satışta ise 6.025 lira seviyelerinde işlem gördü. Piyasada en çok tercih edilen ürünlerden biri olan gram altın, önceki kapanışa kıyasla sınırlı bir gerilemeyle dikkat çekti.

Kuyumculukta sıkça kullanılan 22 ayar altının alış fiyatı 5.436 lira, satış fiyatı ise 5.686 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3.286 lira, satış fiyatı 4.404 lira seviyelerinde oluştu.

Yatırımcıların ve düğün sezonu alışverişlerinin gözdesi olan çeyrek altın, Bursa Kapalıçarşı’da 9.581 liradan alınırken 9.814 liradan satıldı. Eski çeyrek altının satış fiyatı ise 9.652 lira olarak listelendi. Yarım altın 19.144 lira alış, 19.593 lira satış fiyatıyla işlem görürken, tam altının satış fiyatı 38.945 liraya ulaştı.