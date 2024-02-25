Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sambissa’nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topun sahibi olan Emrehan, bekletmeden pasını sol taraftaki Ali Yaşar’a aktardı. Bu oyuncunun yerden çektiği şutta savunmaya da çarpan topu kaleci Mert Günok kontrol etti.

10. dakikada sol kattan Cenk Tosun’un verdiği pasta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı alan Gedson Fernandes’in vuruşunda top kaleci Alp Arda’da kaldı.

22. dakikada Al-Musrati’nin hatalı geri pasında araya giyen Mendy Mamadou, bir süre top sürdükten sonra ceza sahasında kaleci Mert Günok’la karşı karşıya kaldı. Mamadou’unun şutunda Mert gole engel oldu. Ardından seken top Mendy Mamadou’nun eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan, Beşiktaş lehine serbest vuruş verdi.

23. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Semih Kılıçsoy, penaltı noktası yakınlarındaki Cenk Tosun’la paslaştı. Sol çaprazda tekrar meşin yuvarlağın sahibi olan Semih’in ayak içiyle uzak köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada orta yuvarlaktan gönderdiği ara pasta savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza alanı içi sol tarafında topla buluştu. Cenk’in müsait pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Modestas Vorobjovas, Racine Coly, Davis Sambissa, Florian Loshaj, Jackson, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mendy Mamadou, Emir Kaan Gedikli

Yedekler: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil, Bartu Kırtaş, Eslem Öztürk, Vefa Temel, Enver Azmi Sarıalioğlu, Tunahan Şamdanlı, İzzet Topatar, Özcan Şahan, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Cenk Tosun, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Joe Worrall, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Fernando Santos

Gol: Semih Kılıçsoy (dk. 23) (Beşiktaş)

Sarı kart: Gedson Fernandes (Beşiktaş)