Hem işçilerin alın terinin karşılığını alacağını hem de reel ekonomik dengelerin gözetileceğini vurgulayan Işıkhan, "Kısa sürede sonuçlanmasını ve işçilerimizle masada el sıkışmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı özel bir televizyon kanalında çalışma hayatı gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin SGK'ye olan borçlarına değinen Bakan Işıkhan, "Şimdiye kadar 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ye başvurmuş durumda" diye konuştu.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolündeki son durumu paylaşan Işıkhan'ın değerlendirmelerinde öne çıkanlar ise şunlar oldu:

Şubat'ta TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ ortak tekliflerini sundular. Şu an TÜHİS tarafından süreç yönetiliyor. Bu toplu iş sözleşmelerinde hassas bir dengenin yürütülmesi gerekiyor.

Bakanlık olarak işçi ve işveren sendikaları arasında koordinatörlük görevi yapıyoruz. İşçinin alır terinin karşılığını alarak ama aynı zamanda da reel ekonominin dengelerinin gözetilebileceği süreci takip ediyoruz.

Kısa sürede sonuçlanmasını ve işçilerimizle masada el sıkışmayı arzu ediyoruz.

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği noktasında en önemli gelirlerimiz prim tahsilatı. Ancak fark ettik ki belediyelerin büyük bir kısmı ödemesi gereken primleri ödemiyorlar. Bunu 31 Mart seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımız dile getirdi.

Bakanlık olarak belediyelerimizle iletişime geçtik. Şimdiye kadar 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ye başvurmuş durumda. Bugüne kadar belediyelerimiz tarafından SGK'ye toplamda 28,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.

103 milyon lira prim tahakkuku yaptık. Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenlere de toplamda 2 milyar lira idari para cezasıkesilmesini önerdik.