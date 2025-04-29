İtalya ile ticaret hacminin güncellendiğini duyuran Erdoğan, "Sayın Meloni ile yeni yılda ticaret hacmimizi 40 milyar dolar olarak belirledik" ifadelerini kullandı. İtalyan firmalarına da çağrı yapan Erdoğan, "Türk firmaları İtalya'yı nasıl Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorsa İtalyan firmaları Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya Afrika'ya açılan kapı olarak görsün" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İtalya Dışişleri Bakanlığı ve İtalyan Ticaret Ajansı tarafından Roma'da bir otelde düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Değerli dostum, sayın Başbakan Meloni, saygıdeğer bakanlar, iş dünyasının seçkin temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu iş forumunda aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstişarelerimizin ülkelerimiz arasında yeni ortaklıkların tesisine hizmet etmesini diliyorum. Başbakan Sayın Giorgia Meloni'ye nazik misafirperverliği için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

İlkini 2008 yılında ülkemizde icra ettiğimiz hükümetlerarası zirve mekanizması, aradan geçen sürede ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomide de önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağladı. Siz değerli iş insanlarımızın girişimlerinin de bu başarıda büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum.

Kıymetli misafirler. Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi, ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin, hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz. Koronavirüs salgını başta olmak üzere, geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz. Batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz.

Koronavirüs salgını başta olmak üzere geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz. Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye ekonomisi bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor.

Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremden bu yana geçen sürede 201 binden fazla konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız. Bir yandan asrın felaketinin izlerini silerken, diğer yandan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık.

Ülkemizin en güçlü sektörlerinden biri olan savunma sanayi ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıdaki ülkelerdeniz. Yine son 20 yılda alt yapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık.

İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı 2'ye katladı. Son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik.

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da inşallah geri adım atmayacağız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi, gerekse yeni yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız. İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin koronavirüs salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. 2020 yılında 17,3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse 2'ye katlanarak 32 milyar doları aştı.

Bugün Türkiye'deki İtalyan sermayesi dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 5 milyar dolara, İtalya'daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek 1 milyar dolara yaklaştı. Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler.

İstanbul'dan sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde 2 milyar nüfusa erişilebiliyor. Türk hava yollarımız da İtalya'nın 9 şehrini İstanbul'a bağlıyor. Ticaret, yatırım ve ulaşım imkanlarının barındırdığı bu muazzam potansiyel bizleri büyük ve iddialı hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Bu düşünceyle, bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik."