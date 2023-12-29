Ay sonunu getirmekte zorlanan asgari ücretle çalışanlar için cepleri ferahlatacak o haberin ilk detayları Bakan Işıkhandan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan “Asgari ücret tespit komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecektir. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz” dedi. 3. toplantıya yönelik yaptığı açıklamalarda “Ekibimiz çalışıyor” diyen Işıkhan analizler bittikten sonra hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katılmış olduğu toplantı ile bu hafta bitmeden açıklamayı arzulamaktayız, dedi.

“Aklınızda Bir Rakam Var mı?”

Bakan Işıkhan’a yönlendirilen “Aklınızda bir rakam bulunuyor mu?” sorusuna net bir cevap vermedi. “Bir rakam yok. Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

Çalışan Emekli Ne Olacak?

Öte yandan çalışan emeklinin durumu ne olacak? sorusuna yönelik Bakan Işıkhan “Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazeteye çıkar çıkmaz en kısa sürede açıklayacağız” dedi.