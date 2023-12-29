Ünvanını borçlu olduğu turizm lokasyonları içerisinde öne çıkan rota ise hiç şüphesiz Ihlara Vadisi.

İsmi herkesçe bilinen pek çok ünlü noktaya ev sahipliği yapan kentte mutlaka gezmeniz gereken doğal güzelliklerin bazılarını şunlar oluşturuyor:

Yer altı ve yer üstü şehirleriyle kartpostalları süsleyen Manastır Vadisi

Tabiat ve mimari kültürünü bir arada sunan Güzelyurt Evleri

Güzelyurt’ta bulunan şifa kaynağı Ziga Kaplıcaları

65 derece sıcaklıkta suyuyla bir diğer şifa merkezi olan Narlıgöl

Anadolu kale kent sistemine öncülük etmekle ünlü Güvercinkaya

Aksaray Manastır Vadisi

Leziz yemekleri, festivalleri, tarihi çarşıları ve daha nice değeriyle adından sıkça söz ettiren Aksaray’da ayrıca tarihi bir şölene adım atabilirsiniz. Anadolu’nun en büyük kervansarayı olan Sultan Hanı, Selime Katetrali ve Pedibacaları, Pisa Kulesi’ne olan benzerliğiyle dünyaca ünlü Eğri Minare, Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, Bezirhane ve daha pek çok noktada tarihin en derin sayfalarını aralayabilirsiniz.