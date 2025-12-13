Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Salih Ü.(69) yönetimindeki 16 ATN 288 plakalı otomobil Hikmet Şahin Köprülü kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralanırken, yanında yolcu konumunda bulunan eşi Cemile Ü.(66) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cemile Ü., ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ