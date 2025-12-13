Dernek lokalinde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan, "Hoş geldiniz, bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Sizleri bilgilendirme amaçlı bugün buraya bir sabah kahvaltı programı düzenledik. Bildiğiniz gibi 3 dönemdir Akbaşlar Mahallesi muhtarıyım. O zamandan bu zamana kadar da dernekte, yönetimde faaliyetlerde bulundum. Bu seçimlerde de arkadaşlar bizi tercih etti. Başkanlık yapıyoruz. Yönetim olarak birlik beraberlik içerisinde güzel bir şeyler yapmayı umuyoruz. Bütün köy muhtarlarımız, sorunları yönetim olarak hepimizin sorunları olacak. Allah’ın izniyle de İnegöl’ümüz için yönetim olarak bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi bu dernekte birlik, beraberlik içerisinde olması gereken şeyler vardı. Biz de arkadaşlarla olarak dedik ki bu işte taşın altına elimizi koyalım. Bununla ilgili de birkaç yerlerde. görüşmelerde yaptık. Derneğimizle ilgili gerekli yerlerden sözümüzü aldık. Teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Yavuz Yılmaz