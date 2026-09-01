Geleceğin teknolojilerine yön veren projelerin sergilendiği TEKNOFEST 2026’da Düzce Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri üstün bir performans sergiliyor. Sağlıktan havacılığa, yapay zekâdan otonom araçlara ve model uydu sistemlerine kadar birçok alanda geliştirdikleri yenilikçi projelerle finallere yükselen 12 Düzce Üniversitesi takımı, festival alanında yoğun ilgi görüyor.

TÜBİTAK 2242 eğitim kategorisinde Türkiye 3.’lüğü geldi

TEKNOFEST 2026 kapsamında sonuçlanan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları finallerinde, Düzce Üniversitesi ilk madalyasını kazandı. Danışmanlığını Prof. Dr. İbrahim Yücedağ’ın, takım kaptanlığını ise Beyza Nur Kılıç’ın üstlendiği 4 kişilik araştırma ekibi, geliştirdikleri yenilikçi ve özgün proje ile Eğitim Kategorisi’nde Türkiye Üçüncülüğü elde ederek büyük bir gurur yaşattı.

11 Düzce Üniversitesi takımı kürsü ve derece için sahada

TÜBİTAK 2242 kategorisinden gelen üçüncülük haberinin ardından, festival finallerinde yer alan; AZAK ROKET DGM, AKINAY ROKET DGM, AZAK SİHA DGM, GLIOVISION, PENCE-852, MEKATEK DGM, MEKATEK DGM-B, GENOVA, HYPERION-DGM, ROTA AI ve HAREZMİ DGM olmak üzere diğer 11 Düzce Üniversitesi takımının pistlerde, atış alanlarında ve sunum çadırlarındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor.

Elde edilen ilk derece ve sahada devam eden heyecanla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Ülkemizin tam bağımsızlık vizyonunu simgeleyen Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda TEKNOFEST 2026’da, Üniversitemizi 12 farklı takımla temsil etmek bizler için büyük bir onur kaynağıdır. TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Türkiye üçüncülüğü elde ederek Üniversitemize ilk derece sevincini yaşatan öğrencilerimizi ve danışman akademisyenimizi gönülden kutluyorum. Festival kapsamında farklı kategorilerde kürsü ve şampiyonluk için sahada ter dökmeye devam eden diğer 11 finalist takımımızın da aynı azim ve kararlılıkla bizleri en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve geleceği inşa eden tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden kıymetli danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyor; finallerde mücadelesini sürdüren tüm takımlarımıza üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.