Omicron varyantının alt varyantı olduğu belirtilen ve pek çok ülkede görülen Eris varyantıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca 'Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme' diyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle; "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."