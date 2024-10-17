Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Kurum, Elazığ'da 20 ağır, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı bina tespit edildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce hasar tespit ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımda, şu ana kadar bin 211 ihbarın değerlendirildiğini kaydederek, "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da ise 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1846793115232874945