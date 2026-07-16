Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 61 TL, satış fiyatı ise 6 bin 133 TL oldu. 22 ayar altın 5 bin 541 TL’den alınırken 5 bin 735 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 321 TL, satış fiyatı 4 bin 479 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 935 TL, satış fiyatı 10 bin 14 TL olurken eski çeyrek altın 9 bin 899 TL’den alınıp 9 bin 984 TL’den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 19 bin 871 TL, satış fiyatı 20 bin 41 TL seviyesinde bulunuyor. Tam altın ise 39 bin 614 TL’den alınırken 39 bin 891 TL’den satışa sunuluyor.