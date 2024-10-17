Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye'nin İlk Çevre Temalı Su Altı Parkı’nın 2.etabının açılışına katıldı ve deniz altında kurdele kesti. Bodrum Su Altı Parkı projesinin ilk etabı 2024 yılının Haziran ayında “oksijen” temasıyla açılmış, projenin 2. etabı ise “Tirhandiller ve Batıklar” teması ile törenle açıldı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye'nin İlk Çevre Temalı Su Altı Parkı açılıştörenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi İsabelleDumont ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri katıldı. Protokol deniz altına dalarak suyun altında kurdele kesti ve 2.etabın açılışını yaptı.

Proje açılışında konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projelerin uluslararası barışa büyük katkı sağladığını belirtti.

Özellikle Akdeniz, paydaşlarından olan Fransa’nın projeye destek vermesinin dayanışma kültürünü geliştirdiğini ifade etti. Başkan Aras, “Bu tür projeler aynı zamanda büyük barış projeleridir. Akdeniz bizim için büyük bir barış denizi olmak zorundadır. Dünyanın her tarafında savaşlar olurken çocuklar, kadınlar öldürülürken, bizim burada yaptığımız çok önemli. Çünkü buradaki iş birliğinin, birlikteliğin ve dostluğun bölgesel barışa çok büyük katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Akdeniz bizim ortak kültürümüz, ortak mirasımızdır. Akdeniz’i korumamız gerekiyor. Burada yapılan projeyi çok kısa bir zaman sonra Fransa’da da gerçekleştirmek istiyoruz. Fransa şu an bizim de çabalarımızla bu projeye büyük destek veriyor. Bu ortaklığı büyütmek zorundayız. Seneye Nice’de okyanus konferansı var orada bulunmak istiyoruz.” dedi.

Açılışta konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dumont ise iklim krizlerine karşı uluslararası ortak varlıkların korunmasının önemini vurguladı.

Büyükelçi Dumont; ”Fransa’nın Akdeniz üzerinde yaptığı araştırmalarda gösteriyor ki Akdeniz’de bir takım kötüye giden durumlar var. Bu da tabi iki ülkenin ortak sorunu. AFD Kalkınma Ajansı da bu projeyi destekledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Akdeniz’deki ekosistemin korunmasına dikkat çekerek; “Posidonia çayırları, denizlerin akciğerleridir. Akdeniz foklarından carettacaretta kaplumbağalarına, balıklar ve mercanlar bu çayırların sağladığı oksijen sayesinde hayat buluyor. Bodrum’un su altını sanatsal açıdan zenginleştirirken aynı zamanda ekosisteme de katkı sağlıyoruz.” diye konuştuş.