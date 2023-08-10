Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası bir İstanbul depreminde, Kanal İstanbul projesinin kentten tahliyeleri kolaylaştıracağını vurguladı. Türkiye, 6 Şubat'ta tarihe geçen bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler güney bölgemizi adeta yıkıma uğrattı. Toplamda 11 il, depremde büyük hasar gördü.

Aradan geçen 6 aylık süre boyunca kurtarma ekipleri bölgeye ayrılmadan çalışmalarını sürdürdüler. Bu sayede şehirler yeniden ayağa kalkmaya başladı.

Bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ederken, gelecekte olası bir İstanbul depremi düşüncesi akılları meşgul ediyor.

Bakanlık Deprem İçin İstanbul'u Hazırlıyor Uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve sıkça senaryoların yazıldığı deprem riskine karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adım attı. Bu sayede, muhalefetin engellerine rağmen kentsel dönüşüm projeleri bir kez daha ivme kazandı.

Bu çabalarla, Megakent İstanbul'un depreme karşı hazırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

"Kanal İstanbul Rota Meselesini Çözer mi?"

Bakan Mehmet Özhaseki, son olarak katıldığı Medya Buluşması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul depremi konusu bir kez daha gündeme geldi ve Özhaseki'ye Kanal İstanbul ile ilgili bir soru yöneltilerek, "Kanal İstanbul Projesi ile milyonlarca insanın yaşadığı Avrupa Yakası’nı bir ada haline getirmek olası bir depremde tahliye, kaçış ve yardımı zora sokar mı?” denildi.

Bakan Özhaseki şu cevabı verdi: "Aksine, durumu daha da kolaylaştırır. Bu proje ile yeni bir su yolu oluşturuluyor. Bu, İstanbul’un rahatlatılması ve yoğunluğun azaltılması için önemli bir adım. Ayrıca, bu bölgede yapılacak çalışmaların bir kısmı kentsel dönüşüm amaçlı kullanılacak, bu da İstanbul'un en büyük avantajlarından biri."

Kanal İstanbul Projesi Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan 'Asrın Projesi' olarak adlandırılan Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran 2021'de atıldı. Bu proje ile Türkiye, deniz taşımacılığında büyük bir adım atmış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak nitelendirdiği bu projenin temelinde, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin artması, gemi boyutlarının büyümesi, riskli dönemeçler, güçlü akıntılar ve şehir içi deniz trafiği ile kesişen gemi trafiği gibi faktörler yer alıyor.

Ayrıca, uzmanların önerileri doğrultusunda tasarlanan Kanal İstanbul projesi, depreme karşı dayanıklı ve yatay mimarinin kullanıldığı yeni yerleşim bölgelerini içeriyor.