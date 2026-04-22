Büyükelçilik tarafından yapılan resmi uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Öğrencilerin dikkatine:

Vize sahteciliğine karışmayın!

Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz. Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi yada ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir. ABD hükümeti, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacaktır.”

Diplomatik kaynaklar, son dönemde bazı başvuru sahiplerinin randevu almak ya da işlemleri hızlandırmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğuna yönelik tespitlerin arttığını, bu durumun ABD makamlarını denetimleri sıkılaştırmaya ve yeni uyarı mekanizmaları devreye almaya yönelttiğini bildirdi.

Uzmanlar ise yanlış ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde yalnızca başvurunun reddedilmesiyle sınırlı kalınmayabileceğine dikkat çekiyor. Buna göre, söz konusu ihlallerin ABD’ye girişin uzun vadeli olarak yasaklanması ve hukuki süreçlerin başlatılması gibi ciddi yaptırımlara yol açabileceği ifade ediliyor.