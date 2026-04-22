İnegöl Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek yaptığı yazılı açıklama da şu ifadelere yer verdi;

“İnegöl Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet verileri üzerine nisan ayının başında Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste yaptığımız değerlendirme sonucunda ortaya çıkan tabloyu kamuoyuyla açıkça paylaşmak istiyoruz. Bu bütçe ve faaliyetler; esnafın ödediği verginin, işçinin emeğinin, sanayicinin katkısının, yani İnegöl halkının alın terinin nasıl kullanıldığını göstermektedir. Bu nedenle bu bütçe ve faaliyet raporu sadece sayısal verilerden ibaret değildir; aynı zamanda bir yönetim anlayışının, bir öncelik sıralamasının ve bir tercih meselesinin somut göstergesidir. Ancak ne yazık ki veriler, İnegöl belediyesi tarafından bu kaynakların doğru kullanılmadığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.İnegöl Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu ve bütçe verileri, kentin mali yönetiminde dikkat çekici bir zayıflamayı ortaya koymaktadır. 2025 yılı itibarıyla belediye bütçesi 1,8 milyar TL’ye ulaşmış olmasına rağmen, yatırım harcaması tutarı 478,5 milyon TL’de kalmıştır. Diğer bir ifadeyle yatırım harcamalarının toplam bütçe içindeki payı %26,55 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, önceki yıllarla karşılaştırıldığında bütçe büyürken yatırımların azaldığını ve kaynakların yeterince yatırım odaklı alanlara yönlendirilmediğini açıkça göstermektedir. Bu ne demektir? Bütçe büyümüş, yatırım küçülmüştür. Yani kaynak var ama doğru kullanılmamaktadır. Para var ama proje yoktur. Bütçe var ama eser yoktur. İnegöl’de trafik sorunu çözülmemiştir. Mahallelerde sosyal yaşam alanları yetersizdir. Gençlerin, çocukların nefes alacağı alanlar sınırlıdır. Çevre ve hava kirliliği gibi temel sorunlar hâlâ devam etmektedir. Bütün bu sorunlar ortadayken yatırımların azaltılması, kabul edilebilir bir durum değildir.”

“Bu bir tercih meselesidir. Ve bu tercih, ne yazık ki İnegöl halkının faydasına olacak yatırımlara dönüşmemiştir. İnegöl’ün genç ve dinamik nüfus yapısına rağmen, kent yönetiminin bu potansiyeli yeterince değerlendiremediğini görmekteyiz. 14-29 yaş aralığında yaklaşık 71 bin 554 gencin bulunduğu İnegöl’de, bu dinamik yapının kente katacağı değer açıkça ortadadır. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da ifade ettiği “Bir şehri güçlü kılan binaları değil, gençliğidir” yaklaşımı ve 2026 yılının “Gençlik Yılı” olarak ilan edilmesi olumlu bir söylem olmakla birlikte, bu söylemin sahaya, projelere ve yatırımlara yeterince yansımadığını sadece söylemlerden ibaret olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede genç nüfusun beklentilerini karşılayacak ve kenti cazibe merkezi haline getirecek aquapark, yaşam kompleksi ve mega rekreasyon alanı gibi büyük ölçekli projelerin hâlâ hayata geçirilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Benzer şekilde çevre yolu ve ring yolu projeleri ile elektrikli toplu taşıma gibi modern ulaşım çözümlerinin de yeterince geliştirilmemiş olması, şehir planlamasında vizyon eksikliğini ortaya koymaktadır. Kısacası, gençliğe verilen önem söylemde güçlü olsa da, uygulama ve yatırım aşamasında bunun karşılık bulmadığı açıkça ortadadır. Bu yatırımların eksikliği ortadayken, 2025 yılı itibariyle İnegöl belediyesi; üreten, çalışan, yatırım yapan bir anlayıştan da uzaklaşmıştır. Yatırım yapan değil, mevcut durumu idare eden bir yönetim anlayışı hâkim olmuştur. Açıkça söylüyoruz: İnegöl Belediyesi 2025 yılında yorulmuş, oturmuş, dinlenmeye geçmiş bir belediyedir.

Hatta daha net ifade edelim; İnegöl Belediyesi 2025 yılı itibarıyla adeta EYT’den emekli olmuş bir belediyedir. Oysa İnegöl halkı sizlere, geleceği kurun diye yetki vermiştir.

İnegöl büyüyen bir şehirdir. Nüfusu artmaktadır, ihtiyaçları artmaktadır.

Böyle bir şehirde yatırımların azalması değil, artması gerekir. Bu anlayışla devam edilirse şehir büyümez. Sorunlar çözülmez. Gelecek kaybedilir. İnegöl halkı günü kurtaran değil, geleceği kuran bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir. Planlı bir şehir, faydalı bir kaynak kullanımı istemektedir.”

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Bizim görevimiz İnegöl halkının emanetini titizlikle takip etmektir." Çünkü bu bütçe ne sizin paranızdır ne de bizim… Bu bütçe İnegöl halkının parasıdır. İnegöl’ün kaynakları geçici çözümler için değil, İnegöl’ün geleceğini inşa etmek için kullanılmalıdır. Bütçeyi büyütmek tek başına bir başarı değildir. Asıl başarı, o bütçeyle kalıcı eserler üretmektir. İnegöl halkı laf değil, hizmet beklemektedir. Harcama değil, yatırım istemektedir.”

