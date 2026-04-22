Kağıthane Belediyesi, ilçenin altyapısını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çeliktepe Mahallesi'nde elektrik havai hatlarının yer altına alınmasına yönelik dönüşüm çalışmaları birçok sokakta eş zamanlı olarak devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte özellikle olumsuz hava koşullarında meydana gelebilen arıza ve enerji kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yer altına alınan elektrik hatları sayesinde enerji iletiminde daha dayanıklı ve kesintisiz bir sistem oluşturulurken, mahalle sakinleri için daha konforlu bir yaşam alanı sağlanıyor. Çalışmaların sürdüğü sokaklar arasında Alaca Sokak, Bahariye Sokak, Boğazkesen Sokak, Candar Sokak, Çakır Sokak, Çemenzar Sokak, Eyalet Sokak, Geylani Sokak, Gülbahçe Sokak, Karaşahin Sokak, Kıvılcım Sokak, Kuytu Sokak, Şerefe Sokak ve Yuva Sokak yer alıyor. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte sokaklardaki kablo yoğunluğundan kaynaklanan görüntü kirliliği de ortadan kaldırılıyor. Böylece mahalleler daha düzenli, estetik ve çağdaş bir görünüme kavuşuyor.

Kağıthane Belediyesi, planlanan program çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında altyapı yatırımlarını sürdürerek, vatandaşlara daha güvenli, sağlam ve modern bir şehir yaşamı sunmayı amaçlıyor.