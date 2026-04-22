HENÜZ 4 YAŞINDAYDI

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALMIŞTI

ŞAHİN BİBA TAZİYEYE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, olay, 13 Mart 2026 tarihinde Mudanya sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda seyir halinde olan kamyon, 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu’ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİBA; “BİR EVLADIN ACISINI HİÇBİR SÖZ HAFİFLETEMEZ”

Aydoğdu ailesini evlerinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba, başsağlığı diledi. Biba, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

“13 Mart 2026 tarihinde Mudanya sahilinde yaşanan elim kazada, henüz 4 yaşında hayatını kaybeden Serhat evladımızın kıymetli ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştık, taziyelerimizi ilettik. Bir evladın acısını hiçbir söz hafifletemez. Ancak böylesi zamanlarda ailelerimizin yanında olmak, acılarını paylaşmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek en temel insani sorumluluğumuzdur. Bizim anlayışımızda görev; yalnızca makamda oturmak değil, vatandaşımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olmaktır. Serhat evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.”