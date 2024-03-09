Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes için Spor Federasyonu ve Beykoz Belediyesi tarafından Spor Ormanında dünyanın en uzun bisiklet hattı rekoru kırıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Bize tatil yapan değil, çalışan adam lazım. İstanbul değişecek. Nisan’da Beykoz’da Murat Aydın, İstanbul’da Murat diyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Herkes İçin Spor Federasyonu ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle Beykoz Spor Ormanında düzenlenen Guinness Rekorları denemesinde, yüzlerce bisikletle bir araya gelerek unutulmaz bir deneyime ortak oldu. Dünyanın en uzun bisiklet hattı rekor denemesine Gençlik ve Spor Bakan’ı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bisiklet tutkunları ve İstanbullular katıldı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakan’ı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın bisiklete bindi. Programın sonunda çekilişle bisiklet hediye edildi.

"Nisan’da Beykoz’da Murat Aydın, İstanbul’da Murat diyoruz"

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakan’ı Osman Aşkın Bak, "Türkiye guinness rekorlar kitabına girdi. En uzun parkur olarak 1653 bisikletle dünya rekoru Türkiye’de hayırlı olsun. İnşallah 1 Nisan’da da İstanbul’a Murat Kurum gelecek. Mevcut belediye spor tesisleri yapmıyor kayak yapıyor. Bize tatil yapan değil, çalışan adam lazım. İstanbul değişecek, İstanbul spor şehri olacak. İstanbul Muradına ersin. 1 Nisan’da Beykoz’da Murat Aydın, İstanbul’da Murat diyoruz. Bugün güzel bir deneme yaptık. Dünya rekoru kırıldı. Herkes için Spor Federasyonu bisiklet en uzun parkur rekorunu kırdı. Hayırlı olsun. Bu tür aktiviteler devam edecek" dedi.