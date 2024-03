Bronşite Ne İyi Gelir?

Bronşit, akciğerlerinize ve akciğerlerinize giden bronşiyal tüplerin astarının iltihaplanmasıdır. Bronşit olan insanlar genellikle rengârenk olabilir, kalınlaşmış mukus öksürük. Bronşit, akut veya kronik olabilir. Genellikle soğuk ya da başka bir solunum yolu enfeksiyonundan gelişirse, akut bronşit çok yaygındır. Kronik bronşit, daha ciddi bir durumdur, sıklıkla sigaraya bağlı olarak bronşiyal tüplerin astarının sürekli tahriş veya iltihaplanmasıdır.

Göğüs soğuk olarak da adlandırılan akut bronşit, öksürük haftalarca sürebilse de genellikle kalıcı etki göstermeden bir haftadan 10 güne kadar iyileşir. Ancak, tekrarlayan bronşitlere sahipseniz, tıbbi müdahale gerektiren kronik bronşitiniz olabilir. Kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) yer alan koşullardan biridir.

Bronşit Belirtileri Nelerdir?

Akut bronşit veya kronik bronşit için, işaret ve semptomlar şunları içerebilir:

Öksürük

Berrak, beyaz, sarımsı-gri veya yeşil renkli olabilen mukus (balgam) üretimi nadiren kanla kesilebilir.

yorgunluk

Nefes darlığı

Hafif ateş ve titreme

Göğüs rahatsızlığı

Akut bronşitiniz varsa, hafif bir baş ağrısı veya vücut ağrıları gibi soğuk algınlığınız olabilir. Bu belirtiler genellikle yaklaşık bir hafta içinde iyileşirken, birkaç hafta boyunca devam eden bir başağrısı öksürüğünüz olabilir.

Kronik bronşit, en az iki ay süren ve en az iki yıl boyunca tekrarlayan nöbetlerle sonuçlanan bir öksürük olarak tanımlanır.

Kronik bronşitiniz varsa, öksürük veya diğer semptomlarınız kötüleştiği zamanlara sahip olabilirsiniz. O zamanlarda, kronik bronşitin üstünde akut enfeksiyon olabilir.

Bronşit Nedenleri?

Akut bronşit genellikle virüslerden, tipik olarak soğuk algınlığı ve grip (influenza) neden olan virüslerden kaynaklanır. Antibiyotikler virüsleri öldürmez, bu nedenle bu tip ilaçlar çoğu bronşit vakasında yararlı değildir.

Kronik bronşitin en yaygın nedeni sigara içmektir. Hava kirliliği ve çevrede veya işyerinde toz veya zehirli gazlar da duruma katkıda bulunabilir.

Bronşit riskinizi artıran faktörler şunlardır:

Sigara içmek. Sigara içen veya sigara içen biriyle yaşayan kişiler hem akut bronşit hem de kronik bronşit riski taşırlar.

Düşük direnç. Bu, soğuk algınlığı veya bağışıklık sisteminizi tehlikeye atan kronik bir durum gibi başka akut hastalıklardan kaynaklanabilir. Daha yaşlı yetişkinler, bebekler ve küçük çocuklar enfeksiyona karşı daha fazla savunmasızlığa sahiptir.

İşteki irritanlara maruz kalma. Bronşit geliştirme riskiniz, tahıl veya tekstil gibi bazı akciğer irritanları üzerinde çalışıyorsanız veya kimyasal dumanlara maruz kalırsa daha fazladır.

Gastrik reflü. Ciddi mide ekşimesi tekrarlanan nöbetleri boğazınızı tahriş edebilir ve sizi bronşit gelişmesine daha yatkın hale getirebilir.

Bronşit Tedavisi Seçenekleri Nelerdir?

Akut bronşitin çoğu vakası herhangi bir ilaca başvurmadan 2 hafta içinde düzelir.

1. İlaç Tedavisi

Bazı durumlarda, doktorunuz bazı ilaçları önerebilir. Bunlar;

Antibiyotikler: Bronşit genellikle viral enfeksiyonun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, doktorunuz, bakteriyel bir enfeksiyon geçirdiğinden şüphelenirse, doktorunuz antibiyotik reçete edebilir.

Öksürük ilaçları: Balgamın neden olduğu öksürüğü önlemek iyi değildir. Çünkü öksürük, akciğerlerde ve hava yollarında tahriş edicilere yardımcı olur. Öksürük, uykusuzluk, öksürük kesici varsa yatmadan önce denenebilir.

Diğer ilaçlar: Alerjiniz, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa, doktorunuz akciğerlerde solunum ve diğer inflamasyonu azaltan ve dar yollar açan ilaçlar önerebilir.

2.Terapi

Kronik bronşitiniz varsa, pulmoner rehabilitasyondan yararlanabilirsiniz. Bu tür terapilerle, solunum terapistinden nefes egzersizleri öğrenebilirsiniz. Daha kolay nefes alabileceğinizi ve egzersiz kapasitenizi nasıl artırabileceğinizi gösterir.

Bronşit Bitkisel Tedavi

Nane: Nane bronşit tedavisinde doğrudan etkili değildir, ancak hastalık belirtilerini hafifletmek için kullanılabilir. Nane içindeki mentol, akciğerlerdeki mukus birikimini azaltmaya ve öksürükten kurtulabilmesine yardımcı olur.

Zencefil: Zencefil geleneksel olarak ishal, hazımsızlık ve mide ağrısı gibi gastrointestinal semptomları tedavi etmek için kullanılır. Bununla birlikte, özellikle anti-enflamatuar özellikleri ile akut bronşit tedavisinde kullanılabilir. Özellikle kuru öksürük ve balgam için zencefil çayı ve nane çayı içebilirsiniz.

C Vitamini: C vitamini, güçlü bir antioksidan, bronşitlerden daha çabuk kurtulmanıza yardımcı olabilir. Kırmızı biber, maydanoz, kekik, koyu yapraklı sebzeler, brokoli, Brüksel lahanası, kivi, portakal ve çilek bakımından zengin C vitamini hastalık döneminde daha fazla tüketebilir. Ekstra C Vitamini için doktorunuza danışarak C vitamini takviyesi kullanabilirsiniz.

Buhar: Kış aylarında kullanılan iç mekan ısıtma sistemleri, içindeki havayı kurutur, öksürür ve boğaz ağrısına neden olur. Sıcak ve nemli hava, bronşitin neden olduğu öksürüğü hafifletir. Havayı nemli tutmak için bir vapur alabilir veya ısıtma pedlerinin üstüne yarım bir bardak su koyabilirsiniz. Sıcak bir banyo, burun tıkanıklığı çekerken, akciğerlerdeki mukusun öksürmesine ve kızartılmasına yardımcı olur.

Bronşite Ne İyi Gelir?

1.Zencefil

Bronşit tedavisinde de yardımcı olur. Zencefil, tahriş, şişmiş bronşlar ve iltihapları gidermek için iltihap önleyici ve bağışıklık sistemini bastırıcı maddeler içerir.

1 tatlı kaşığı öğütülmüş zencefil, tarçın ve karanfil bir bardak sıcak suya eklenir. İyice karıştırın ve semptomlar düzelene kadar bu karışımı birkaç gün boyunca için.

Ayrıca bir çay kaşığı zencefil tozu ve bir bardak karabiber ekleyerek kaynar suya da ekleyebilirsiniz. Birkaç dakika demleyelim ve biraz bal ilave edelim. Bu günde iki kez uygulayın.

Ayrıca bir çay kaşığı zencefil tozu, kırmızı biber ve karanfil karıştırın. Bu karışımı günde 3 kez bal veya süt ile alın.

2. Sarımsak

Antibiyotik ve antiviral içeriği ile sarımsak bronşit tedavisinde çok yararlıdır. Akut bronşit için özellikle iyidir.

3 diş sarımsak çıkarılır.

Olgun ve doğranmış.

Bir bardak süt koyun ve kaynatın.

Yatmadan önce gece için.

3.Zerdeçal

Anti-inflamatuar özelliklere sahip zerdeçal, bronşit ile ilişkili öksürük için iyi bir tedavi yöntemidir. Bu tedaviyi aldığınızda, balgam sökecek ve sizi rahatlatacak bitkisel tedavidir.

Bir fincan çaya bir çay kaşığı zerdeçal tozu eklenir.

Günde 2-3 kez için. En hızlı sonuçları almak için bunu aç karnına yapın.

Not: Bu tedavi safra kanalı taşları, hiperakiditesi olanlar, mide ülserleri olanlar ve obstrüktif kaplıcaları olan hastalar için uygun bir tedavi değildir.

4. Okaliptüs Yağı

Buhar tedavisi bronşitli insanlar için çok etkili bir tedavidir. Bu buhar tedavisine bu okaliptüs yağının eklenmesi balgamı yumuşatmaya ve böylece tıkalı hava yollarını açmaya yardımcı olacaktır. İçerdiği antibakteriyel ile, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Bir tencerede 3 bardak su kaynatıldıktan sonra, 10-15 damla okaliptüs yağı damlatınve buharı yavaşça soluyun.

Okaliptüs yağı da göğsün dışına uygulanabilir. Bu balgamı çıkarmaya ve solunum sisteminin işleyişine yardımcı olur. Buhar azalıncaya kadar nefes almaya devam edebilirsiniz. Bu uygulama ile boğazınız rahatlayacak ve akciğerlerde biriken mukusu eritilecek ve öksürecektir.

5. Tuzlu Su

Günde birkaç kez tuzlu su ile karıştırmak, bronşitin çeşitli semptomlarını tedavi etmenin iyi bir yoludur. Basitçe, bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz eklenir ve gargara yapılır.

Bununla birlikte, kullanılan tuz miktarına dikkat edin. Çünkü aşırı miktarda tuz kullanımı boğaz hissinin yanmasına neden olur, daha az tuz kullanılması etkili bir tedavi yaratmaz. Tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz.

Bu tedavinin iki yararı vardır.

Tedavi boğazda iltihabın giderilmesini sağlar.

Ve boğaz tahrişine neden olan balgamı çıkarmaya yardımcı olur.

6.Bal



Bal, bronş ile gelen öksürük ile baş etmenin en doğal yoludur. Boğazın yatıştırılmasına yardımcı olmak için antiviral ve antibakteriyel maddeler içerir. Aynı zamanda, bal bağışıklık sistemini desteklemek için yardımcı olur.

Bir çay kaşığı bal bir fincan normal çayın içine eklenir. Bu bronşit iyileşmek için yardımcı olur.

Ayrıca bal, ılık limon suyuna eklenir. Bu, obstrüksiyonun ve bronşit ilişkili boğaz iltihabının tedavisine yardımcı olur.

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Öksürürse doktorunuza bakın:

Üç haftadan fazla sürer

Uyumanı engeller

100.4 F’den (38 C) daha yüksek ateş eşlik eder.

Renksiz mukus üretir.

Kan üretir

Hırıltılı solunum veya nefes darlığı ile ilişkilidir.

Bronşit Komplikasyonları

Tek bir bronşit atağı genellikle endişe verici olmamasına rağmen, bazı insanlarda pnömoniye yol açabilir. Bununla birlikte, tekrarlanan bronşit nöbetleri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) geçirdiğiniz anlamına gelebilir.

Bronşit riskini azaltmak için şu ipuçlarını izleyin:

Sigara dumanından kaçının. Sigara dumanı kronik bronşit riskini artırır.

Aşı alın. Birçok akut bronşit vakası influenza virüsüdür. Yıllık grip aşısı almak gripten korunmanıza yardımcı olabilir. Bazı tip pnömonilere karşı koruma sağlayan aşılamayı da düşünebilirsiniz.

Ellerini yıka. Viral bir enfeksiyonu yakalama riskinizi azaltmak için ellerinizi sık sık yıkayın ve alkol bazlı el dezenfektanlarını kullanma alışkanlığınıza girin.

Cerrahi maske giyin. KOAH’ınız varsa, toz veya dumana maruz kaldığınızda ve seyahat ederken olduğu gibi kalabalıklar arasında olacağınız zaman işyerinde bir yüz maskesi takmayı düşünebilirsiniz.