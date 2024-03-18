Sakarya’nın Hendek ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı’nı hatırlatarak, "Görünüşte altı kişilerdi, biz de bunlara diyorduk ki, ’Bu altı değil milleti kandırmayın, yalan söylemeyin. Bak ikide bir PKK’nın adamları masanın altından kafasını uzatıyor. O görünenle siz yedisiniz.’ Sonra dünyanın iki tane en başarısız belediye başkanı da cumhurbaşkanı yardımcısı diye ilan ettiler. İstanbul ve Ankara’da daha taş üstüne taş koymamış belediye başkanlarıyla dokuz oldu. Adeta yıkım ekibi gibilerdi, Allah bunlardan ülkeyi korudu” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya’da Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninin ardından Hendek ilçesinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Özhaseki, “Geçtiğimiz seçimlerde hatırlayın iki tane ittifak vardı. Bizim ittifakımız net Cumhur İttifakı; Cumhurbaşkanımızla Devlet Bey kol kola girdi ve önlerinde hiçbir engel tanımadılar. Bu devletin birliği, bütünlüğü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bizim ittifakımızın özü sözü bir. Biz yerliyiz, biz milliyiz, biz tarihe karşı sorumlu olduğuna inanan insanlarız. Medeniyetimize karşı sorumluluğumuz olduğuna inanan insanlarız. Her şeyden önce bizim için bayrak geliyor, ezan geliyor. Biz bu niyetle devam ediyoruz fakat karşı tarafın da bir ittifakı vardı. Adına Millet İttifakı diyorlar. Görünüşte altı kişilerdi, biz de bunlara diyorduk ki, ’Bu altı değil milleti kandırmayın, yalan söylemeyin. Bak ikide bir PKK’nın adamları masanın altından kafasını uzatıyor. O görünenle siz yedisiniz.’ Sonra dünyanın iki tane en başarısız belediye başkanını da cumhurbaşkanı yardımcısı diye ilan ettiler. İstanbul ve Ankara’dı daha taş üstüne taş koymamış belediye başkanlarıyla dokuz oldu. Bu arada Kılıçdaroğlu herkesi keklemiş, sonradan açığa çıktı. Bir adamcağız var, ona İçişleri Bakanlığını da vermiş, MİT’i de vermiş, on oldu. Kaç olduğu belirsiz bir ittifak kuruldu” dedi.

“Adeta yıkım ekibi gibilerdi, Allah bunlardan ülkeyi korudu”

Bakan Özhaseki, “Bunlar birbirine benzemezler. Ne sosyal olaylara bakışları, ne iktisadi meselelere getirmiş oldukları çözümler, ne askeri olaylarda fikirleri hiçbirinin birine benzer bir tarafı yok. Benzemezler ordusu gibi bunlar. Aslında birbirlerini sevmezler de. Daha bir gün olsun birisi yanına eşini alıp öbürüne çay içmeye bile gitmemiştir. Peki bunları bir araya getirenler nedir? Bunları bir araya getiren Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey’e olan düşmanlıklarıdır. Seçim bitti, şimdi yeni yeni foyaları ortaya çıkmaya başladı. Partinin birindeki milletvekili diyor ki, ’Ben Kılıçdaroğlu’na vallahi oy vermedim. Allah’tan iktidara gelmemişiz. Yoksa mahvolurdu bu Türkiye.’ Bakın bunların hepsini ifade ediyorlar. Dün peki Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenleri bir arada tutan şey sadece bu mu? Bunun için mi bir araya gelindi. Adeta yıkım ekibi gibilerdi, Allah bunlardan ülkeyi korudu” diye konuştu.

“Projelerin peşinde koşuyoruz”

Bakan Özhaseki, “Meseleye biraz daha yüksek perdeden bakın lütfen. Sadece basit bir belediye başkanlığı seçimi olarak bakmayın. Evet belediye başkanlığı seçimi olsa bile doğrusu biz çalışıyoruz, kol kola geliyoruz. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var diye hep birlikte projelerin peşinde koşuyoruz. Levent Bülbül kardeşim bana buradaki projeden bahsetti. Biraz önce de belediye başkanımız ve adayımız da sizlere bahsetti. Bu projenin altından kalkabilecek karşı tarafta bir Allah’ın kulu var mı? Yapabilecek bir ekip var mı? Onlarda bu akıllı duruş var mı? Hayır” şeklinde konuştu.