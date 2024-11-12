Şimşek, eylül ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, yıllık cari açığın eylülde 10 milyar doların altına indiğini belirtti. 2023 yılı mayıs ayına kıyasla 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık, son 33 ayın en düşük seviyesine ulaşmış durumda.

Şimşek, daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesindeki olumlu gelişmelerin katkı sağladığını ifade ederek, yıllık hizmetler gelirinin eylül ayında 112 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. Dış finansman açısından da güçlü bir performans sergilendiğine dikkat çeken Şimşek, eylülde 2,9 milyar dolar, yılın ilk 9 ayında ise toplamda 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleştiğini aktardı.

Bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla %166 ve %138 seviyelerine yükseldiğini belirten Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte %0,8’e gerilemesini ve yılın son çeyreğinde bu düşüş eğiliminin sürmesini beklediklerini ifade etti. Cari dengedeki iyileşme, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi sayesinde rezerv birikimi sağlanırken, bu durumun makroekonomik istikrara katkıda bulunduğunu vurguladı.