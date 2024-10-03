Bakan Şimşek, Türkiye'nin dış ticaret ve cari açık performansının son aylarda kayda değer bir iyileşme gösterdiğini belirterek, eylül ayında yıllık dış ticaret açığının geçen yılın mayıs ayına kıyasla 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar seviyesine düştüğünü ifade etti.

Şimşek, cari açık konusunda da olumlu gelişmelerin sürdüğüne işaret ederek, ağustos ayında yıllık cari açığın yaklaşık 15 milyar dolara gerilediğini, eylül ayında da benzer seviyelerde kalmasını beklediklerini belirtti. Bakan Şimşek, bu verilerin üçüncü çeyrek sonunda yıllık cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,5'in altına ineceğini öngördüklerini söyledi.

Azalan cari açığın dış finansman ihtiyacını düşürdüğüne dikkat çeken Şimşek, bunun aynı zamanda makroekonomik ve finansal istikrara katkı sağladığını vurguladı.